ليناكابافير Lenacapavir هو دواء يستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) (بالاشتراك مع مضادات فيروسات أخرى) أو للوقاية من التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية.

يستخدم ليناكابافير، تحت العلامة التجارية سنلينكا Sunlenca، بالاشتراك مع مضادات فيروسات رجعية أخرى لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV-1) لدى البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV-1) المقاوم للأدوية المتعددة، والذين فشل نظامهم العلاجي الحالي المضاد للفيروسات الرجعية بسبب المقاومة أو عدم تحمل الدواء أو اعتبارات السلامة.

يستخدم ليناكابافير تحت العلامة التجارية يزتيغو Yeztugo لتقليل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أي كوقاية، لدى البالغين والمراهقين الذين يبلغ وزنهم 77 رطلا على الأقل (35 كغم على الأقل).

تُصنع شركة جيلياد النوعين معا من ليناكابافير.

تتكون الجرعة الأولية من ليناكابافير لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية أو الوقاية منه من حقن وأقراص ليناكابافير، تليها حقنتان من ليناكابافير كل 6 أشهر (مرتين في السنة) بعد ذلك.

يستهدف ليناكابافير فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الارتباط بمواقع ارتباط محددة على بروتينات الفيروس، ويعمل عن طريق تعطيل الفيروس في نقاط متعددة: منع الحمض النووي الفيروسي من دخول نواة الخلية، وإعاقة تجميع الجسيمات الفيروسية وإطلاقها، وإحداث خلل في هياكل الفيروس.

حصل ليناكابافير على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للمرة الأولى في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، تحت العلامة التجارية سنلينكا Sunlenca لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. وفي 18 يونيو/حزيران 2025، حصل ليناكابافير على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحت العلامة التجارية يزتيغو Yeztugo للوقاية قبل التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية.

الآثار الجانبية

الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لحقن ليناكابافير عند استخدامه لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية هي:

الغثيان

ردود الفعل في موضع الحقن (مثل التورم، والألم، والاحمرار، وظهور كتل أو عقيدات، والسماكة أو التصلب، والحكة في موضع الحقن).

الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لحقن ليناكابافير عند استخدامه للوقاية قبل التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية هي:

تفاعلات موضع الحقن (تورم أو نتوء، ألم، تصلب الجلد، تورم، حكة، احمرار، كدمات، أو حرارة في موضع الحقن. قد يشعر بهذه الأعراض دون أن ترى، وقد تستغرق وقتا أطول للاختفاء من تفاعلات موضع الحقن الأخرى).

الصداع

الغثيان

استشر طبيبك فورًا في حال ظهور أي من الآثار الجانبية التالية:

بول داكن

حمى

عدم القدرة على تحريك الذراعين والساقين

ألم في المفاصل

براز فاتح اللون

ألم أو ضعف في العضلات

غثيان وقيء

طفح جلدي

تنميل وضعف مفاجئ في الذراعين والساقين

تعب أو ضعف غير طبيعي

ألم في أعلى الجانب الأيمن من البطن أو المعدة

فقدان الوزن

اصفرار العينين والجلد

تفاعلات الأدوية

مع أنه لا ينبغي استخدام بعض الأدوية معًا على الإطلاق، إلا أنه في حالات أخرى، يُمكن استخدام دوائين مختلفين معًا حتى في حال احتمال حدوث تفاعل. في هذه الحالات، قد يُقرر الطبيب تغيير الجرعة، أو قد يلزم اتخاذ احتياطات أخرى.

عند تناول هذا الدواء، من المهم جدًا أن يُخبر المريض طبيبه إذا كان يتناول أيًا من الأدوية المذكورة أدناه.

لا يُنصح باستخدام هذا الدواء مع أي من الأدوية التالية. قد يُقرر الطبيب عدم استخدامه للعلاج أو تغيير بعض الأدوية الأخرى التي يتناولها.

أبالوتاميد

كاربامازيبين

كولشيسين

إنكورافينيب

إنزالوتاميد

فوسفينيتوين

إيفوسيدينيب

لوماكافتور

ميتوتاين

فينيتوين

ريفامبين

ريفابنتين

عشبة سانت جون

لا يُنصح عادةً باستخدام هذا الدواء مع أيٍ من الأدوية التالية، ولكن قد يلزم استخدامه في بعض الحالات. في حال وصف الدواءين معًا، فقد يُغيّر الطبيب الجرعة أو عدد مرات استخدام أحد الدواءين أو كليهما.