‫ما التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا "هيليكوباكتر"؟

قال معهد الجودة والكفاءة في ‫الرعاية الصحية بألمانيا إن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا "هيليكوباكتر" هو ‫التهاب يصيب بطانة المعدة بسبب بكتيريا "الملوية البوابية" المعروفة ‫أيضا باسم "هيليكوباكتر".

‫وأوضح المعهد أن هذا الالتهاب يزيد من إنتاج حمض المعدة، الذي يهاجم بطانتها وجدارها، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل متلازمة ‫المعدة المتهيجة وقرحة المعدة والاثني عشر، وفي أسوأ الأحوال سرطان ‫المعدة.

‫أعراض التهاب المعدة

‫لذا شدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من الأعراض ‫التالية:

ألم في الجزء العلوي من البطن.

حرقة المعدة.

تقلصات في المعدة.

انتفاخ البطن.

كثرة التجشؤ.

الغثيان والتوعك.

‫التشخيص والعلاج

ويستخدم الطبيب فحوصات مختلفة للتشخيص والكشف عن هذا النوع من الالتهاب، بما في ذلك المنظار الداخلي وإدخال كاميرا صغيرة عبر الفم والمريء إلى المعدة.

‫ويتم العلاج بواسطة مثبطات مضخة البروتون (مخفضات الحموضة) والمضادات ‫الحيوية.