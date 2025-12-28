ما التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا "هيليكوباكتر"؟
قال معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية بألمانيا إن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا "هيليكوباكتر" هو التهاب يصيب بطانة المعدة بسبب بكتيريا "الملوية البوابية" المعروفة أيضا باسم "هيليكوباكتر".
وأوضح المعهد أن هذا الالتهاب يزيد من إنتاج حمض المعدة، الذي يهاجم بطانتها وجدارها، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل متلازمة المعدة المتهيجة وقرحة المعدة والاثني عشر، وفي أسوأ الأحوال سرطان المعدة.
أعراض التهاب المعدة
لذا شدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من الأعراض التالية:
- ألم في الجزء العلوي من البطن.
- حرقة المعدة.
- تقلصات في المعدة.
- انتفاخ البطن.
- كثرة التجشؤ.
- الغثيان والتوعك.
التشخيص والعلاج
ويستخدم الطبيب فحوصات مختلفة للتشخيص والكشف عن هذا النوع من الالتهاب، بما في ذلك المنظار الداخلي وإدخال كاميرا صغيرة عبر الفم والمريء إلى المعدة.
ويتم العلاج بواسطة مثبطات مضخة البروتون (مخفضات الحموضة) والمضادات الحيوية.
المصدر: الألمانية