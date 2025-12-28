‫ما إصبع الزناد؟

قال صندوق التأمين العام في ‫ألمانيا إن "إصبع الزناد" هو حالة مرضية يتصلب فيها الإصبع عند ثنيه أو ‫فرده، ولا يمكن تحريكه إلا بحركة لا إرادية متقطعة، مشيرا إلى أن سبب ‫التسمية يرجع إلى أن وضعية الإصبع تشبه حركة ضغط زناد السلاح الناري.

‫وأوضح الصندوق أن هذه الحالة المرضية، التي تعرف طبيا باسم "التهاب ‫غمد الوتر التضيقي"، يعجز وتر الإصبع عن الانزلاق بسلاسة عبر غمد الوتر.

‫ونتيجة لذلك يعلق وتر العضلة القابضة المتضخم فيما يسمى بالرباط ‫الحلقي الموجود على الجانب الداخلي للإصبع، علما بأن الأربطة الحلقية هي ‫أشرطة تمتد عموديا على الوتر، وتسمح له بثني الإصبع. وإذا كان الوتر ‫متضخما فإنه يتحرك عبر الرباط بقوة وتشنجات، بدلا من الانزلاق بسلاسة.

‫أسباب محتملة

‫الأسباب الحقيقية لتضخم الأوتار في إصبع الزناد ليست مفهومة تماما بعد، ‫غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى التهابات الأوتار وداء السكري ‫والنقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو غالبا ما يصيب البالغين -‫وخاصة النساء- فوق سن الخمسين.

‫وبما أن اليد المسيطرة هي الأكثر تأثرا، فيشتبه في وجود صلة بين ‫الإصابة والإفراط في استخدام اليد. وفي بعض الحالات تحدث في ‫الوقت نفسه إصابات أخرى ‫شائعة ناتجة عن الإفراط في الاستخدام، مثل متلازمة النفق الرسغي.

‫وهناك نوع خاص من تضخم الأوتار يعرف باسم "تضخم الأوتار الخلقي" (إصبع ‫الزناد الخلقي)، والذي يصيب الإبهام فقط ويظهر في مرحلة الرضاعة.

‫التشخيص والعلاج

‫ولتشخيص إصبع الزناد يفحص الطبيب اليد المصابة ويتحسس وجود أي سماكة ‫ويتأكد من حركة الأصابع، وفي بعض الحالات يكون صوت طقطقة الإصبع كافيا لتشخيص التهاب غمد الوتر التضيقي.

‫وفي واحدة من كل خمس حالات يختفي إصبع الزناد تلقائيا، ويمكن ‫تعزيز ذلك بإراحة اليد المصابة. ويمكن أيضا علاجه بحقن ‫الكورتيزون، كما يمكن تثبيت اليد في جبيرة، كما أن الجمع بين ‫الطريقتين قد يكون أكثر فعالية، وفي معظم الحالات تنجح هذه التدابير التحفظية.

إعلان

‫أما في حالة التضيق الشديد، فقد يكون التدخل الجراحي ضروريا، وبعد جراحة ‫إصبع الزناد، يلزم وضع ضمادة لبضعة أيام، علما بأن نطاق حركة الإصبع ‫عادة ما يعود بالكامل بعد حوالي أسبوعين.

‫وقد ينصح المصاب بممارسة تمارين العلاج الطبيعي بعد الجراحة لتعزيز حركة ‫الإصبع مستقبلا.