ظهور متحور جديد للإنفلونزا الموسمية بأوروبا وأميركا.. ومغردون: كفاية رعب

انتاب الخوف والقلق الكثير من الناس بعد ظهور متحور جديد للإنفلونزا الموسمية في 34 دولة بالعالم، من بينها 28 دولة أوروبية، فقد باغت هذا المتحور فجأة هذه الدول قبل أشهر من الموعد المعتاد لانتشار الإنفلونزا.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد بـ(متحور "ك")، ويوصف بأنه فائق السرعة في الانتشار، وظهر لأول مرة في أميركا خلال يونيو/حزيران الماضي، ثم في أستراليا، ويمثل اليوم 90% من الإصابات في أوروبا.

وتشبه أعراض المتحور الجديد أعراض الإنفلونزا وهي: الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام في الجسم، وعند الأطفال قد يسبب الغثيان أو الإسهال.

ولمواجهة العدد الكبير من الإصابات كثفت فرنسا وإنجلترا وألمانيا ودول أخرى عمليات التطعيم باللقاحات الموسمية للإنفلونزا، لكن ذلك لم يمنع سرعة انتشار العدوى، ويرجع باحثون السبب لكون المتحور الجديد تغير جينيا عن السلالات السابقة، مما يؤثر على نجاعة اللقاحات.

وتكمن المشكلة في أن اللقاحات الموسمية للإنفلونزا قد لا تتعرف مطلقا على الفيروس الجديد أو قد تتأخر في التعرف عليه، ومن ثم لا ينتج الجسم مضادات تقاومه، مما يجعل اللقاح يقلل شدة المرض لكنه لا يمنع العدوى.

تخويف الناس

وأثار ظهور المتحور الجديد العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2025/12/28) من برنامج "شبكات".

ونصح راغب في تعليقه بأخذ اللقاح قائلا:

"لقاح الأنفلونزا ضرورة والحمدالله متوفر وبالمجان في المراكز الصحية.. لا تترددوا في أخذ اللقاح".

وتستغرب ندى من عودة الحديث عن الأنفلونزا واللقاحات وغرّدت:

"سبحان الله كل سنة تبدأ أسطوانة الصحة العالمية وتخويفها للناس واختلاق مسميات جديدة بدءا من أنفلونزا الطماطم إلى الرموز وهلم جراً، ولا يلتفت لهم أحد بسبب ارتفاع الوعي والتعلم من الدروس!".

أما راشد فحذر من انتشار المرض، قائلا:

" أرجو من الذي يعترض على أخذ اللقاح أن يريح المجتمع من شره إذا أصيب بالإنفلونزا، فإذا ذهبنا إلى الدوام نجدهم أمامنا وينشروا المرض بين الزملاء والمراجعين والناس".

كما دعا حساب "سفير السعادة" إلى التوقف عن تخويف الناس، وعلّق:

" صار كل سنة موديل جديد بمسمى جديد !! أي فيروس تنفسي موسمي يعتبر طبيعي ولا ينتقص منا شيء... طرق الوقاية كثيرة يكفي رعب !!".

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصحية في أوروبا تواجه ضغطا كبيرا أمام الإصابات الكثيرة، خاصة في صفوف الأطفال بين 5 و14 سنة.

ودعت منظمة الصحة العالمية كل الهيئات المختصة إلى توفير اللقاحات وإصدار لقاحات جديدة لهذا المتحور الجديد، لكن لن يكون ذلك سريعا بل يتطلب شهورا عدة.