هل تخطط لرحلة طويلة؟ راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
Published On 25/12/2025|
آخر تحديث: 14:50 (توقيت مكة)
أوصت الجمعية الألمانية لطب السفر بمراجعة حالة التطعيمات قبل السفر في رحلات طويلة، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يتم ذلك قبل موعد السفر بستة إلى ثمانية أسابيع.
وأوضحت الجمعية أنه إذا تطلّب الأمر تلقي أكثر من تطعيم، فينبغي مراعاة ما يلي:
- يمكن إعطاء اللقاحات الحية في وقت واحد، ولكن إذا لم يتم إعطاؤها في الوقت نفسه، فيجب أن يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن أربعة أسابيع بين كل جرعة من اللقاحات الحية.
- يختلف الأمر بالنسبة للقاحات غير الحية، حيث لا يشترط وجود فاصل زمني أدنى، سواء بين اللقاحات الحية أو غير الحية.
وينبغي -إن أمكن- إكمال التطعيمات قبل أسبوعين على الأقل من موعد السفر، إذ يتيح ذلك للجسم بناء المناعة وزوال أي آثار جانبية للتطعيم قبل السفر.
يشار إلى أن أكثر التطعيمات المطلوبة قبل السفر هي التطعيمات ضد التهاب الكبد الوبائي (أ) والتهاب الدماغ الياباني وداء الكلب والكوليرا.
المصدر: الألمانية