‫هل تخطط لرحلة طويلة؟ راجع تطعيماتك في الوقت المناسب

ينبغي - إن أمكن - إكمال التطعيمات قبل أسبوعين على الأقل من موعد ‫السفر (شترستوك)
Published On 25/12/2025
أوصت الجمعية الألمانية لطب السفر ‫بمراجعة حالة التطعيمات قبل السفر في رحلات طويلة، مشيرة إلى أنه من ‫الأفضل أن يتم ذلك قبل موعد السفر بستة إلى ثمانية أسابيع.

‫وأوضحت الجمعية أنه في حال تطلب الأمر تلقي أكثر من تطعيم، ينبغي ‫مراعاة ما يلي:

‫- يمكن إعطاء اللقاحات الحية في وقت واحد، ولكن إذا لم يتم إعطاؤها في ‫الوقت نفسه، فيجب أن يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن أربعة أسابيع بين كل ‫جرعة من اللقاحات الحية.

‫‫- يختلف الأمر بالنسبة للقاحات غير الحية؛ حيث لا يشترط وجود فاصل زمني ‫أدنى، سواء بين اللقاحات الحية أو غير الحية.

‫وينبغي – إن أمكن – إكمال التطعيمات قبل أسبوعين على الأقل من موعد ‫السفر؛ حيث يتيح ذلك للجسم بناء المناعة وزوال أي آثار جانبية للتطعيم ‫قبل السفر.
‫يشار إلى أن أكثر التطعيمات المطلوبة قبل السفر هي التطعيمات ضد التهاب ‫الكبد الوبائي (أ) والتهاب الدماغ الياباني وداء الكلب والكوليرا.

المصدر: الألمانية

