كيف تمارس الجري في الشتاء؟
قالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والطب الرياضي إن البرد يزيد من خطر الإصابة أثناء ممارسة الجري خلال فصل الشتاء، نظرا لأنه كلما انخفضت درجة الحرارة، قل تدفق الدم إلى العضلات والأربطة والأوتار، لذلك تصبح أقل مرونة وأكثر عرضة للإصابة. وبالإضافة إلى ذلك، يرهق الهواء الجاف الجهاز التنفسي.
ولممارسة الرياضة بشكل جيد خلال فصل الشتاء، ينبغي اتباع التدابير التالية:
1- ارتداء الملابس وفقا لمبدأ الطبقات
ينبغي ارتداء الملابس وفقا لمبدأ الطبقات، حيث ينبغي أن تكون الطبقة الأقرب إلى الجسم مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق بسرعة.
وتعد الملابس الداخلية الرياضية أفضل من القميص القطني، لأن الأخير يبقى رطبا لفترة أطول نسبيا، مما يؤدي إلى تبريد الجسم بسرعة أكبر.
ويعد قميص الصوف ذو الأكمام الطويلة مثاليا كطبقة وسطى، لأنه يوفر دفئا جيدا، في حين تعد سترة الجري، التي تسمح بمرور الهواء مثالية فوقها.
ويجب ألا تكون ملابس الجري دافئة جدا لدرجة تسبب التعرق المفرط، نظرا لأنه إذا جف العرق، يبرد الجسم بسرعة.
2- إحماء مكثف
ينبغي أن يكون الإحماء مكثفا ودقيقا، وذلك لتقليل خطر الإصابة.
3- التنفس من الأنف
عندما نتنفس من الأنف بدلا من الفم، يصل الهواء إلى الرئتين أكثر دفئا، مما يقلل من الضغط الواقع على الجهاز التنفسي.
4- ممارسة تمارين التمدد في الداخل
وبعد الانتهاء من الجري، يحين وقت التمدد، على أن تتم ممارستها في بيئة دافئة، أي في الداخل، فهذا يقلل من الضغط الواقع على الأربطة والعضلات. علاوة على ذلك، فإن الوقوف متعرقا في البرد يؤدي إلى برودة الجسم بسرعة.