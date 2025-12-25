‫كيف تمارس الجري في الشتاء؟

قالت الجمعية الألمانية لجراحة ‫العظام والطب الرياضي إن البرد يزيد من خطر الإصابة أثناء ممارسة الجري ‫خلال فصل الشتاء، نظرا لأنه كلما انخفضت درجة الحرارة، قل تدفق الدم ‫إلى العضلات والأربطة والأوتار، لذلك تصبح أقل مرونة وأكثر عرضة ‫للإصابة. وبالإضافة إلى ذلك، يرهق الهواء الجاف الجهاز التنفسي.

‫ولممارسة الرياضة بشكل جيد خلال فصل الشتاء، ينبغي اتباع التدابير ‫التالية:

1- ارتداء الملابس وفقا لمبدأ الطبقات

‫ينبغي ارتداء الملابس وفقا لمبدأ الطبقات، حيث ينبغي أن تكون الطبقة ‫الأقرب إلى الجسم مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق بسرعة.

‫وتعد الملابس الداخلية الرياضية أفضل من القميص القطني، لأن الأخير يبقى ‫رطبا لفترة أطول نسبيا، مما يؤدي إلى تبريد الجسم بسرعة أكبر.

ويعد قميص الصوف ذو الأكمام الطويلة مثاليا كطبقة وسطى، لأنه ‫يوفر دفئا جيدا، في حين تعد سترة الجري، التي تسمح بمرور الهواء مثالية ‫فوقها.

‫ويجب ألا تكون ملابس الجري دافئة جدا لدرجة تسبب التعرق المفرط، نظرا ‫لأنه إذا جف العرق، يبرد الجسم بسرعة.

2- إحماء مكثف

‫ينبغي أن يكون الإحماء مكثفا ودقيقا، وذلك لتقليل خطر الإصابة.

3- التنفس من الأنف

‫عندما نتنفس من الأنف بدلا من الفم، يصل الهواء إلى الرئتين أكثر دفئا، ‫مما يقلل من الضغط الواقع على الجهاز التنفسي.

4- ممارسة تمارين التمدد في الداخل

‫وبعد الانتهاء من الجري، يحين وقت التمدد، على أن تتم ممارستها في بيئة ‫دافئة، أي في الداخل، فهذا يقلل من الضغط الواقع على الأربطة والعضلات. ‫علاوة على ذلك، فإن الوقوف متعرقا في البرد يؤدي إلى برودة الجسم بسرعة.