أميركا توقع مذكرات تفاهم في مجال الصحة مع دول أفريقية وتحذر من عدم الالتزام

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ‍وقّعت 4 ‍مذكرات تفاهم جديدة في مجال الصحة مع مدغشقر وسيراليون وبوتسوانا وإثيوبيا بقيمة إجمالية تبلغ في المجمل نحو 2.3 مليار دولار.

وكشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "إستراتيجية أميركا أولا بشأن الصحة في العالم" في سبتمبر/أيلول، ​وهو نهج جديد بشأن المساعدات الخارجية يهدف إلى ‍تحسين اعتماد الدول المستهدفة على نفسها في إدارة قطاعاتها الصحية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الثلاثاء "تتضمن كل مذكرة تفاهم معايير واضحة وجداول ‍زمنية صارمة ⁠وعواقب في حالة الإخفاق في الأداء، مما يضمن تحقيق المساعدات الأميركية نتائج في مواجهة تهديدات الأمراض ذات الأولوية وتقليل الاعتماد على المساعدات الأميركية على الأمد الطويل".

وأضافت "التزمت الولايات المتحدة بما يقرب من 1.4 مليار دولار في مذكرات التفاهم الأربع، التي يبلغ إجماليها نحو 2.​3 مليار دولار، مع الدول المتلقية التي ‌تشارك باستثمار أكثر من 900 مليون دولار من مواردها الخاصة".

وقالت السفارة الأميركية في أبيدجان، العاصمة التجارية لكوت ديفوار، إن من المقرر توقيع مذكرة تفاهم -اليوم الخميس- بين البلدين للتعاون في مجال الصحة على مدى 5 سنوات.

وذكرت السفارة أن الهدف ‌من مذكرة التفاهم هو تعزيز عمليات الكشف ⁠عن الأمراض وقدرات العاملين في المجال الصحي، مضيفة أن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم تقديم دعم صحي بقيمة تصل إلى 273 مليار فرنك أفريقي (491 مليون ‌دولار)، في حين تلتزم كوت ديفوار بزيادة التمويل الذي تقدمه إلى 252 مليار فرنك أفريقي.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقيات تعاون في مجال الصحة أيضا مع إسواتيني، وكينيا، ورواندا، وأوغندا، وليسوتو.