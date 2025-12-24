فايزر تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة

أعلنت شركة فايزر وفاة مريض ‍كان ‍يتلقى العلاج بعقار هيمبافزي لعلاج سيولة الدم في إطار دراسة طويلة الأمد بعد تعرضه لآثار جانبية خطيرة.

وذكر يوروبيان هيموفيليا ⁠كونسورتيوم، وهي مجموعة لدعم المرضى، أن المريض ​توفي في 14 ديسمبر كانون الأول ‍بعد إصابته بسكتة دماغية أعقبها نزيف في المخ.

وكان المريض مسجلا في دراسة كانت تختبر دواء هيمبافزي ‍على المرضى المصابين ⁠بسيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب" مع مثبطات أو دونها.

وقالت الشركة في بيان "تعمل فايزر مع الجهة المسؤولة عن التحقيق في التجربة واللجنة الخارجية المستقلة لمراقبة البيانات على جمع المعلومات ​بشكل نشط لفهم الظروف ‌المعقدة ومتعددة العوامل التي تحيط بهذا الحادث بصورة أفضل".

وحصل العلاج، الذي يؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة أسبوعيا، على موافقة ‌الولايات المتحدة العام الماضي لمنع نوبات النزيف أو تقليلها لدى ‌مرضى سيولة الدم من ⁠إحدى الفئتين "أ" و"ب" الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فما فوق من خلال استهداف بروتينات تخثر الدم.

وقالت ‌الشركة إنها لا تتوقع أي تأثير على سلامة المرضى الذين عولجوا بالدواء بناء على معرفتها ‍الحالية والبيانات السريرية الإجمالية التي جمعتها حتى الآن.