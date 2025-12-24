غزة.. تحذير من تفاقم الأوضاع الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة

حذرت جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة الثلاثاء من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، في ظل النقص الحاد في الأدوية ومنع المرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش لوكالة الأنباء الألمانية إن مئات المرضى يواجهون مخاطر صحية جسيمة نتيجة انقطاع العلاج، مشيرا إلى وفاة نحو 1200 مريض فلسطيني بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة ومنعهم من استكمال علاجهم خارج القطاع، دون تحديد الإطار الزمني لتلك الحالات.

وأوضح أبو عفش أن معظم العمليات الجراحية التخصصية -لا سيما في مجال جراحة العظام- توقفت بشكل شبه كامل في ظل عدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مضاعفات دائمة تهدد حياة المرضى والجرحى.

وكانت الصحة في غزة قد حذرت، في بيان صدر عنها الأحد، من تدهور غير مسبوق في مخزون الأدوية داخل مستشفيات القطاع، مشيرة إلى نسب عجز بلغت 52% في الأدوية الأساسية، و71% في المستهلكات الطبية.