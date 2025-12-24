الجلوس في ضوء النهار الطبيعي يضبط سكر الدم

أثبتت دراسة هولندية علمية أن مرضى النوع الثاني من السكري يمكنهم ضبط مستوى الغلوكوز في الدم لديهم عن طريق الجلوس ساعات عدة يوميا في ضوء النهار الطبيعي.

ورغم فوائد ضوء النهار الطبيعي في الحفاظ على الصحة العامة والحالة المزاجية للبشر، فقد أظهرت دراسات أن ما بين 80% و90% من البشر في المجتمعات الغربية يقضون معظم أوقاتهم في أماكن داخلية مغلقة ويعتمدون على الإضاءة الصناعية، وهو ما يؤثر سلبا على الحالة الصحية العامة والساعة البيولوجية للإنسان، وبعض الوظائف الحيوية مثل الهضم وضبط درجة حرارة الجسم. ولكن لم يسبق من قبل أن أجريت دراسة لمعرفة تأثير ضوء النهار الطبيعي على مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري.

وفي إطار الدراسة الجديدة التي نشرتها الدورية العلمية "سل ميتابوليزم" (Cell Metabolism) المعنية بأبحاث التمثيل الغذائي، قام الباحثون في قسم علوم التغذية والحركة بمعهد "نيوتريم" (NUTRIM) للتغذية والبحوث الانتقالية في مجال الأيض، في المركز الطبي بجامعة ماستريخت في ماستريخت بهولندا، بقياس مدى تأثير تعرض مجموعة تضم 13 من مرضى النوع الثاني من السكري لإضاءة النهار الطبيعية والإضاءة الصناعية على مدار 4 أيام، مع التزامهم بتناول الوجبات الغذائية نفسها والتدريبات البدنية وتناول جرعات الأدوية المناسبة لهم.

وتبين من الدراسة أن مستويات الغلوكوز في الدم ظلت في المعدل الطبيعي لدى المجموعة التي تعرضت لإضاءة النهار الطبيعية مقارنة بالمجموعة التي تعرضت للإضاءة الصناعية خلال التجربة. كذلك حدث بعض الاختلاف في التمثيل الغذائي تحت إضاءة النهار الطبيعية إذ قامت أجسام المتطوعين بحرق كمية أكبر من الدهون للحصول على الطاقة وكمية أقل من الكربوهيدرات.

وعند سحب عينات من عضلات المتطوعين وفحصها تحت المجهر، تبين أن الجينات المسؤولة عن الساعة البيولوجية للجسم تعمل بتوافق أفضل في ضوء النهار الطبيعي، وهو ما يدل على أن الإضاءة الطبيعية تساعد في معالجة المغذيات بشكل أفضل داخل العضلات.

إعلان

وأكد الباحثون في بيان نقله الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن هذه النتائج "تشير إلى أن التعرض للإضاءة الطبيعية له تأثير إيجابي على عملية الأيض لدى مرضى النوع الثاني من السكري، وقد يدعم أيضا علاج بعض أمراض التمثيل الغذائي".