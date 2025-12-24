‫ارتفاع الكوليسترول الضار.. المخاطر والعلاج الدوائي

أوردت مجلة الصيدلة الألمانية أن ‫ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم يمكن أن يؤدي إلى تراكم ‫اللويحات في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة ‫بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

‫‫لذلك، يتلقى العديد من المرضى المعرضين لخطر متزايد، مثل مرضى السكري ‫أو المصابين بأمراض وراثية أو من لديهم تاريخ مرضي من النوبات القلبية ‫أو السكتات الدماغية، أدوية خافضة للكوليسترول، أبرزها أدوية ‫”الستاتينات”.

‫‫حمض “بيمبيدويك”

‫وأضافت المجلة الألمانية أن أدوية “الستاتينات” لا تعد مناسبة لبعض ‫الأشخاص، نظرا لمعاناتهم من آثار جانبية أو خطر التفاعلات الدوائية مع ‫أدوية أخرى، مشيرة إلى أن الأدوية المحتوية على المادة الفعالة حمض ‫”بيمبيدويك” توفر بديلا في هذه الحالات.

‫ويثبط حمض “بيمبيدويك” إنزيما يشارك في إنتاج الكوليسترول في الكبد، ‫وهو إنزيم ATP-citrate lyase (ACL)، مما يقلل من إنتاج كوليسترول ‫البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). ويقتصر تأثير هذا الحمض على ‫الكبد، مما يقلل بشكل كبير من خطر آلام العضلات، وهو أحد الآثار ‫الجانبية الشائعة لأدوية “الستاتينات”.

‫فعالية مثبتة

ويؤخذ كلا الدواءين مرة واحدة يوميا على شكل قرص، وقد أثبتت الدراسات ‫السريرية، التي شملت أكثر من 4 آلاف مشارك، فعاليتهما.

‫‫علاوة على ذلك، لوحظ انخفاض في مؤشر الالتهاب "إتش إس سي آر بي" (hsCRP)، مما يعد فائدة ‫إضافية في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.