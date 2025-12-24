‫آلام الأسنان الشديدة قد تنذر بأزمة قلبية

حذر مركز "كاريه" للأسنان بألمانيا ‫من أن آلام الأسنان الشديدة قد تنذر، في بعض الحالات، بالإصابة بأزمة ‫قلبية وشيكة، موضحا أن الألم لا ينشأ من الأسنان نفسها، بل هو نتيجة ‫للضغط المنتشر من أعلى البطن ومنطقة القلب.

‫

‫لذا، شدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف في حالة الشعور بألم حاد يمتد ‫إلى الفك السفلي أو الكتف اليسرى أو الذراع اليسرى، إضافة إلى بعض ‫الأعراض الأخرى الدالة على الأزمة القلبية، مثل ضيق الصدر وصعوبة التنفس ‫وقصر النفس والدوار والغثيان.