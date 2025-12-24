آلام الأسنان الشديدة قد تنذر بأزمة قلبية
حذر مركز "كاريه" للأسنان بألمانيا من أن آلام الأسنان الشديدة قد تنذر، في بعض الحالات، بالإصابة بأزمة قلبية وشيكة، موضحا أن الألم لا ينشأ من الأسنان نفسها، بل هو نتيجة للضغط المنتشر من أعلى البطن ومنطقة القلب.
لذا، شدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف في حالة الشعور بألم حاد يمتد إلى الفك السفلي أو الكتف اليسرى أو الذراع اليسرى، إضافة إلى بعض الأعراض الأخرى الدالة على الأزمة القلبية، مثل ضيق الصدر وصعوبة التنفس وقصر النفس والدوار والغثيان.
المصدر: الألمانية