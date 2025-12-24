صحة

‫آلام الأسنان الشديدة قد تنذر بأزمة قلبية

Asian woman feel toothache from gingivitis, female suffer tooth, decay problems, dental care. sensitive tooth, decay problem, bad breath, Gingival Recession, Oral Hygiene instruction, tooth extraction
لا بد من استدعاء الإسعاف في حالة الشعور بألم حاد يمتد ‫إلى الفك السفلي أو الكتف اليسرى أو الذراع اليسرى (شترستوك)
Published On 24/12/2025
|
آخر تحديث: 15:35 (توقيت مكة)

حذر مركز "كاريه" للأسنان بألمانيا ‫من أن آلام الأسنان الشديدة قد تنذر، في بعض الحالات، بالإصابة بأزمة ‫قلبية وشيكة، موضحا أن الألم لا ينشأ من الأسنان نفسها، بل هو نتيجة ‫للضغط المنتشر من أعلى البطن ومنطقة القلب.

‫لذا، شدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف في حالة الشعور بألم حاد يمتد ‫إلى الفك السفلي أو الكتف اليسرى أو الذراع اليسرى، إضافة إلى بعض ‫الأعراض الأخرى الدالة على الأزمة القلبية، مثل ضيق الصدر وصعوبة التنفس ‫وقصر النفس والدوار والغثيان.

المصدر: الألمانية

