‫ما أسباب الرجفان الأذيني؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫الرجفان الأذيني هو اضطراب في نظم القلب يحدث عندما تنقبض أو ترتجف ‫حجرات القلب العلوية (الأذينان) على نحو غير منتظم.

‫وإذا تسبب ذلك في تجمع الدم في الأذينين، فقد تتشكل جلطة دموية، ويمكن ‫لهذه الجلطة أن تنتقل عبر مجرى الدم وتسبب سكتة دماغية. وتشمل أعراض ذلك ‫الضعف والدوار وألم الصدر.

‫الأسباب وعوامل الخطورة

‫وأوضحت المؤسسة أن أسباب الرجفان الأذيني وعوامل الخطورة المؤدية إليه ‫تتمثل في:

ارتفاع ضغط الدم

قصور القلب

عيوب صمامات القلب

مرض الشريان التاجي

فرط نشاط الغدة الدرقية

الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الرئة ‫المزمنة مثل قصور الكلى المزمن

متلازمة انقطاع النفس النومي

داء السكري

الاضطرابات في توازن الأملاح (الكهارل) مثل نقص البوتاسيوم ‫والمغنيسيوم

التدخين

شرب الخمر

السمنة

‫سبل العلاج

‫ويمكن علاج الرجفان الأذيني بالأدوية والقسطرة. ومن ‫المهم أيضا ممارسة الرياضة ممارسة كافية، إذ تنبغي ممارسة المشي أو الركض ‫الخفيف بمعدل يتراوح بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا.

‫ومن المفيد أيضا اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن للنظام ‫الغذائي الصحي أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ‫بوجه عام، بما في ذلك خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وتعتبر حمية البحر ‫الأبيض المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك -بدلا من اللحوم ومنتجات الألبان قليلة الدسم- مفيدة لصحة القلب. كما ‫ينبغي أيضا الإقلال من الملح، فالإفراط في تناول الملح يزيد من ‫خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

‫ومن الضروري أيضا الإقلاع عن التدخين والخمر والحفاظ على الوزن الطبيعي.