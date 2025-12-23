ما أسباب الرجفان الأذيني؟
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الرجفان الأذيني هو اضطراب في نظم القلب يحدث عندما تنقبض أو ترتجف حجرات القلب العلوية (الأذينان) على نحو غير منتظم.
وإذا تسبب ذلك في تجمع الدم في الأذينين، فقد تتشكل جلطة دموية، ويمكن لهذه الجلطة أن تنتقل عبر مجرى الدم وتسبب سكتة دماغية. وتشمل أعراض ذلك الضعف والدوار وألم الصدر.
الأسباب وعوامل الخطورة
وأوضحت المؤسسة أن أسباب الرجفان الأذيني وعوامل الخطورة المؤدية إليه تتمثل في:
- ارتفاع ضغط الدم
- قصور القلب
- عيوب صمامات القلب
- مرض الشريان التاجي
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الرئة المزمنة مثل قصور الكلى المزمن
- متلازمة انقطاع النفس النومي
- داء السكري
- الاضطرابات في توازن الأملاح (الكهارل) مثل نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم
- التدخين
- شرب الخمر
- السمنة
سبل العلاج
ويمكن علاج الرجفان الأذيني بالأدوية والقسطرة. ومن المهم أيضا ممارسة الرياضة ممارسة كافية، إذ تنبغي ممارسة المشي أو الركض الخفيف بمعدل يتراوح بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا.
ومن المفيد أيضا اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بوجه عام، بما في ذلك خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.
وتعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك -بدلا من اللحوم ومنتجات الألبان قليلة الدسم- مفيدة لصحة القلب. كما ينبغي أيضا الإقلال من الملح، فالإفراط في تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.
ومن الضروري أيضا الإقلاع عن التدخين والخمر والحفاظ على الوزن الطبيعي.