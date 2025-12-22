مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد معاناة مرضى الفُصال العظمي (التهاب المفصل التنكسي)، إذ يواجهون نوبات ألم أكثر حدة في الركبتين أو الوركين أو الأصابع، بحسب ما تؤكده عيادة المفاصل في جوندلفينجن الألمانية.

توضح العيادة أن الطقس البارد يؤدي إلى بطء عملية الأيض وضعف الدورة الدموية، مما يزيد من آلام الاحتكاك في المفاصل. كما أن قلة الحركة في الشتاء تسبب تراجع إنتاج السائل الزلالي، المسؤول عن تغذية المفصل وتقليل الاحتكاك، وهو ما يفاقم الأعراض.

النشاط البدني مفتاح لتقليل الألم

ينصح الأطباء بممارسة النشاط البدني 30 دقيقة على الأقل يوميا، ويُعد المشي من الأنشطة المثالية، إذ لا يخفف فقط من تآكل المفاصل، بل يقوي القلب والجهاز الدوري ويساعد في الحد من أعراض الاكتئاب.

ويُفضل ارتداء ملابس دافئة أثناء المشي لتجنب تشنج العضلات، مع مراعاة أن تكون المسافة معتدلة، بينما يُنصح مرضى الحالات الحادة بتجنب المشي تماما.

العلاج بالحرارة.. كمادات وأشعة تحت الحمراء

تطبيقات السخونة من الوسائل الفعالة لتخفيف الألم؛ مثل الكمادات الدافئة واللصقات الحرارية والأشعة تحت الحمراء، أو حتى قِرَب الماء الساخن التقليدية، إذ تساعد في تحسين تدفق الدم للمفصل وتخفيف التصلب.

العلاجات العشبية.. القراص ولحاء الصفصاف

تشير الدراسات إلى أن مستخلص نبات القراص يساهم في الحد من العمليات الالتهابية داخل كبسولة المفصل، فيما يساعد مستخلص لحاء الصفصاف على التخفيف من تآكل المفاصل، مما يجعله خيارا تكميليا مفيدا ضمن خطة العلاج.

التغذية السليمة.. دور الكالسيوم وتقليل اللحوم

توصي العيادة باتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، عبر تناول أطعمة مثل البروكلي والملفوف الأخضر، مع تقليل استهلاك اللحوم والقهوة، والامتناع عن التدخين وشرب الكحول، إذ إن هذه العوامل تؤثر على صحة المفصل وسرعة تدهوره.

ما هو الفصال العظمي؟

الفُصال العظمي -المعروف أيضا باسم التهاب المفصل التنكسي- من أكثر أمراض العظام شيوعا، ويحدث نتيجة تلف غير قابل للتجدد في الغضروف المفصلي الذي يعمل دور وسادة تقلل الاحتكاك وتحمي العظام.

ومع تآكل الغضروف، تبدأ العظام بالاحتكاك المباشر، مما يؤدي إلى التهابات وألم في جوف المفصل. وتُعتبر مفاصل الركبة والورك الأكثر عرضة للإصابة بسبب تحملها وزن الجسم بشكل دائم، وإن كان المرض يمكن أن يصيب أي مفصل.