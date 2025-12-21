‫دراسة: أعراض للاكتئاب ترفع خطر الإصابة بالخرف

توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن ‫بعض أعراض الاكتئاب في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالخرف في مرحلة ‫حياتية لاحقة. ‫ ‫

‫وفي هذه الدراسة، التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت للطب النفسي"، قام فريق ‫بحثي بتحليل بيانات 5811 بالغا تراوح أعمارهم بين 45 و69 عاما لا ‫يعانون من الخرف. وتم تقييم 30 عرضا من الأعراض الشائعة للاكتئاب ‫باستخدام استبيان، ثم تمت متابعة الحالة الصحية للمشاركين طوال 25 عاما.

‫وخلال هذه الفترة، أصيب 10% من المشاركين بالخرف، وأظهرت 6 أعراض فقط من ‫أصل 30 عرضا مسجلا للاكتئاب ارتباطا وثيقا بخطر الإصابة بالخرف، وهذه ‫الأعراض هي:

‫- فقدان الثقة بالنفس.

‫‫- عدم القدرة على مواجهة المشاكل.

‫‫- انعدام المودة تجاه الآخرين.

‫‫- التوتر والقلق الدائمان.

‫‫- عدم الرضا عن أداء المهام.

‫‫- صعوبة التركيز.

‫‫وفي المقابل، لم تظهر أعراض أخرى شائعة مثل اضطرابات النوم والأفكار ‫الانتحارية أو تدني الحالة المزاجية أي ارتباط طويل الأمد بالخرف.