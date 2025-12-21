دراسة: أعراض للاكتئاب ترفع خطر الإصابة بالخرف
توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن بعض أعراض الاكتئاب في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالخرف في مرحلة حياتية لاحقة.
وفي هذه الدراسة، التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت للطب النفسي"، قام فريق بحثي بتحليل بيانات 5811 بالغا تراوح أعمارهم بين 45 و69 عاما لا يعانون من الخرف. وتم تقييم 30 عرضا من الأعراض الشائعة للاكتئاب باستخدام استبيان، ثم تمت متابعة الحالة الصحية للمشاركين طوال 25 عاما.
وخلال هذه الفترة، أصيب 10% من المشاركين بالخرف، وأظهرت 6 أعراض فقط من أصل 30 عرضا مسجلا للاكتئاب ارتباطا وثيقا بخطر الإصابة بالخرف، وهذه الأعراض هي:
- فقدان الثقة بالنفس.
- عدم القدرة على مواجهة المشاكل.
- انعدام المودة تجاه الآخرين.
- التوتر والقلق الدائمان.
- عدم الرضا عن أداء المهام.
- صعوبة التركيز.
وفي المقابل، لم تظهر أعراض أخرى شائعة مثل اضطرابات النوم والأفكار الانتحارية أو تدني الحالة المزاجية أي ارتباط طويل الأمد بالخرف.