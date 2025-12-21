‫البقع الصفراء حول العين.. علام تدل؟

تظهر لدى بعض الأشخاص بقع صفراء ‫اللون حول العين. فعلام تدل هذه البقع؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أورد موقع “أبونيت.دي” أن البقع أو النتوءات ‫الصغيرة ذات اللون الأصفر المعروفة باسم “الزانثلازما”، والتي تظهر حول ‫العين، تنشأ بسبب تراكم الكوليسترول في أنسجة الجفون.

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن ‫”الزانثلازما” تنذر بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لنتائج ‫دراسة دنماركية واسعة النطاق أجريت عام 2011.

‫نوبة قلبية

‫وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن المشاركين المصابين بالزانثلازما كانوا ‫أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو أمراض قلبية أخرى، بغض النظر عما إذا ‫كانوا يعانون من عوامل خطر أخرى معروفة مثل السمنة أو التدخين أو ارتفاع ‫ضغط الدم.

كما زادت “الزانثلازما” من خطر الإصابة بالنوبات القلبية حتى لدى ‫المشاركين في الدراسة، الذين لا يعانون من اضطرابات أيض الدهون.

وأوصى “أبونيت.دي” الأشخاص، الذين يعانون من “الزانثلازما”، بإجراء ‫فحوصات للقلب لاكتشاف أية أمراض محتملة وعلاجها في الوقت المناسب، مع ‫مراعاة العمل على التخلص من ترسبات الكوليسترول هذه من خلال اتباع نظام ‫غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وذلك إلى ‫جانب العلاج الدوائي لخفض الكوليسترول.