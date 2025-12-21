‫الإفراط في شرب مشروبات الطاقة يهددك بالسكتة الدماغية

حذرت المجلة العلمية "بي إم جي تقارير الحالة" (BMJ Case ‫Reports) من أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة يرفع خطر الإصابة ‫بالسكتة الدماغية.

‫وأوضحت المجلة المتخصصة أن السبب في ذلك يرجع إلى الجرعة الزائدة من ‫الكافيين التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الجرعة اليومية ‫القصوى الموصى بها تبلغ 400 مليغرام، علما بأن كوب الشاي يحتوي على نحو ‫30 مليغراما، في حين يحتوي فنجان القهوة على نحو 90 مليغراما من ‫الكافيين.

‫‫كما أن هناك فرضية بأن مكونات أخرى مثل التورين والغوارانا والجنسنغ ‫والغلوكورونولاكتون تعزز من تأثير الكافيين، وبالتالي تزيد من خطر ‫الإصابة بالسكتة الدماغية.

‫أعراض السكتة الدماغية

‫وشددت المجلة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بسكتة ‫دماغية من خلال ملاحظة الأعراض التالية: