صحة

‫الإفراط في شرب مشروبات الطاقة يهددك بالسكتة الدماغية

مدة الفيديو 03 دقيقة 30 ثانية 03:30
Published On 21/12/2025
|
آخر تحديث: 14:33 (توقيت مكة)

حفظ

حذرت المجلة العلمية "بي إم جي تقارير الحالة" (BMJ Case ‫Reports) من أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة يرفع خطر الإصابة ‫بالسكتة الدماغية.

‫وأوضحت المجلة المتخصصة أن السبب في ذلك يرجع إلى الجرعة الزائدة من ‫الكافيين التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الجرعة اليومية ‫القصوى الموصى بها تبلغ 400 مليغرام، علما بأن كوب الشاي يحتوي على نحو ‫30 مليغراما، في حين يحتوي فنجان القهوة على نحو 90 مليغراما من ‫الكافيين.

‫‫كما أن هناك فرضية بأن مكونات أخرى مثل التورين والغوارانا والجنسنغ ‫والغلوكورونولاكتون تعزز من تأثير الكافيين، وبالتالي تزيد من خطر ‫الإصابة بالسكتة الدماغية.

‫أعراض السكتة الدماغية

‫وشددت المجلة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بسكتة ‫دماغية من خلال ملاحظة الأعراض التالية:

  • ضعف في الجانب الأيسر
  • خدر
  • اضطرابات الرؤية
  • اضطرابات في التوازن
  • صعوبة في المشي
  • صعوبة في البلع
  • صعوبة في الكلام
المصدر: الألمانية

إعلان