الإفراط في شرب مشروبات الطاقة يهددك بالسكتة الدماغية
Published On 21/12/2025|
آخر تحديث: 14:33 (توقيت مكة)
حذرت المجلة العلمية "بي إم جي تقارير الحالة" (BMJ Case Reports) من أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وأوضحت المجلة المتخصصة أن السبب في ذلك يرجع إلى الجرعة الزائدة من الكافيين التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الجرعة اليومية القصوى الموصى بها تبلغ 400 مليغرام، علما بأن كوب الشاي يحتوي على نحو 30 مليغراما، في حين يحتوي فنجان القهوة على نحو 90 مليغراما من الكافيين.
كما أن هناك فرضية بأن مكونات أخرى مثل التورين والغوارانا والجنسنغ والغلوكورونولاكتون تعزز من تأثير الكافيين، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
أعراض السكتة الدماغية
وشددت المجلة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية من خلال ملاحظة الأعراض التالية:
- ضعف في الجانب الأيسر
- خدر
- اضطرابات الرؤية
- اضطرابات في التوازن
- صعوبة في المشي
- صعوبة في البلع
- صعوبة في الكلام
المصدر: الألمانية