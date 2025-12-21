‫ابتلاع الأطفال للأغراض الصغيرة يستلزم استشارة الطبيب فورا

قال المعهد الاتحادي الألماني ‫لتقييم المخاطر إن ابتلاع الأطفال للأغراض الصغيرة مثل البطاريات الزرية ‫ووحدات المغناطيس والخرزات المائية يمثل حالة طارئة تستلزم استشارة ‫الطبيب على وجه السرعة.

البطاريات الزرية

‫وأوضح المعهد أن الطفل إذا ابتلع بطارية زرية فهناك خطر أن تعلق ‫البطارية في المريء، مشيرا إلى أن ملامستها للغشاء المخاطي الرطب تسبب ‫مرور تيار كهربائي، وهذا بدوره يحفز تفاعلا كيميائيا قد يسبب حروقا ‫شديدة في غضون دقائق.

‫‫وإذا كان هناك اشتباه في ابتلاع الطفل لبطارية زرية، فإن عسل النحل يعد ‫مناسبا كإجراء إسعاف أولي حتى الوصول إلى المستشفى؛ إذ يشكل العسل ‫حاجزا واقيا بين أنسجة المريء والبطارية. ويراعى إعطاء الطفل ملعقة ‫صغيرة كل 10 دقائق.

‫وحدات المغناطيس

‫وأشار المعهد إلى أن وحدات المغناطيس تتجاذب حتى داخل الجسم. وإذا ابتلع ‫الطفل مغناطيسين أو أكثر فقد تلتصق ببعضها في الأمعاء وتضغط على ‫جدارها. ونظرا لأن ذلك يعيق تدفق الدم، فقد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى ‫موت الجزء المصاب من الأمعاء.

‫وفي مثل هذه الحالات، من الضروري إجراء تقييم طبي فوري في المستشفى.

‫وعادة ما يتم إجراء تصوير بالأشعة السينية أولا لتحديد عدد المغناطيسات ‫الموجودة، ثم تزال باستخدام المنظار الداخلي، وهو أنبوب مطاطي طويل‫ ومرن مزود بكاميرا يتم إدخاله إلى الجسم.

‫الخرزات المائية

‫وأشار المعهد إلى أن الخرزات المائية تحتوي على بوليمرات فائقة الامتصاص ‫تمتص السوائل وتحولها إلى هلام. وإذا ابتلع الأطفال عددا كبيرا من ‫الخرزات المائية فقد يسبب ذلك عواقب وخيمة؛ فبمجرد ملامستها للسوائل ‫تنتفخ الخرزات أكثر فأكثر في الجسم، وقد يصل حجمها إلى 100 ضعف حجمها ‫الأصلي، مما قد يؤدي إلى انسداد معوي، الأمر الذي يستدعي إجراء جراحة في ‫البطن.

كما قد يشكل استنشاق الخرزات المائية خطرا على حياة الطفل؛ فقد ‫يصاب بالاختناق، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال معاناة الطفل من ‫ضيق التنفس.

‫‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي إبعاد هذه الأغراض عن متناول الأطفال ‫للحيلولة دون ابتلاعها من الأساس.