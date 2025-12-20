باحثون أوروبيون يطوّرون أول أداة ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى

طور باحثون في جامعة "تارتو" في إستونيا أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتسريع الكشف عن سرطان الكلى وتحسين تشخيصه.

الأداة حصلت على علامة المطابقة الأوروبية (CE)، لتصبح بذلك أول أداة ذكاء اصطناعي تساعد على الكشف المبكر عن سرطان الكلى وتقييمه بدقة عالية.

وذكرت دراسة علمية نشرتها مجلة "كوميونيكيشنز ميديسن"، أن الأداة التي تحمل اسم "بي إم فيجين" (BMVision)، تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتحليل صور التصوير المقطعي المحوسب، ومساعدة أطباء الأشعة على اكتشاف الآفات الخبيثة والحميدة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.

وتشير الدراسة إلى أن الأطباء قاموا بمراجعة 200 فحص تصوير مقطعي بطريقتين، إحداهما باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخرى بدونه إذ أظهرت النتائج أن استخدام الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قلص زمن تحديد وقياس الأورام الخبيثة بنحو الثلث، مع تحسين دقة القياس والتوافق بين الأطباء.

وأكد الباحثون أن هذه التقنية تهدف إلى دعم أطباء الأشعة في ظل النقص العالمي المتزايد في عدد المتخصصين وارتفاع حجم فحوصات التصوير الطبي، كما تعزز الأدلة على أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة قادرة على إحداث تأثير ملموس في الممارسة السريرية.

وفي تعليق لها، أكدت الدكتورة بيلفي إلفيس، أستاذة الأشعة بمستشفى جامعة "تارتو"، أن إدخال هذه الأداة سيسهم في تحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن سرطان الكلى، مشيرة إلى أنه رغم استخدامها لأغراض بحثية فقط حاليا، فإنه يجري دمجها ضمن سير العمل السريري.