خبراء: سرطان الرئة قابل للعلاج والنجاة

لعقود، ارتبط سرطان الرئة بالوصمة الاجتماعية والقلق والفقد. لكن التطورات في مجال الفحص والعلاجات والبقاء على قيد الحياة خلقت واقعا جديدا؛ سرطان الرئة قابل للعلاج والنجاة، ويفهم بشكل متزايد كمرض مزمن لدى الكثيرين.

يفصل عدد خاص من مجلة الكلية الأميركية للأشعة، الصادر عن "إلسفير" وبالتعاون مع المائدة المستديرة الوطنية لسرطان الرئة التابعة للجمعية الأميركية للسرطان (ACS NLCRT)، هذا التحول، مبينا كيف يتجاوز علم الأشعة مجرد اكتشاف المرض إلى توفير رعاية منصفة.

السرطان هو ثاني أهم سبب للوفاة في الولايات المتحدة، والسبب الرئيسي للوفاة المبكرة، مقاسا بعدد سنوات العمر المفقودة.

يعد سرطان الرئة السبب الأكثر شيوعا للوفيات الناجمة عن السرطان، وهو مسؤول عن وفيات عدد أكبر من الأشخاص في الولايات المتحدة سنويا مقارنة بالسببين التاليين للوفاة بالسرطان مجتمعين بين الرجال والنساء. في عام 2025، من المتوقع تشخيص 226,650 حالة سرطان رئة، و124,730 حالة وفاة بسرطان الرئة.

توضح ليزا كارتر-باوا، المحررة المشاركة، الحاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في الصحة العامة، من مركز الاكتشاف والابتكار في هاكنساك ميريديان هيلث، نوتلي، نيوجيرسي، ومركز جورج تاون لومباردي الشامل للسرطان، واشنطن العاصمة: "لقد تطور فحص سرطان الرئة ليصبح نظاما متكاملا للرعاية الصحية". لا يقتصر الأمر على زيادة الإقبال فحسب، بل يشمل أيضا ضمان الوصول إلى من يخضعون للفحص بشكل منصف، وإدارتهم بشكل مناسب، ودعمهم بشكل شامل. وتتمثل الخطوة التالية في ضمان حصول كل مريض، في جميع الظروف، على تجربة فحص إنسانية ومنسقة وعادلة.

يحدد المساهمون في هذا العدد الخاص المبادئ الأساسية الأربعة التالية التي تحدد التحول في مشهد فحص وعلاج سرطان الرئة:

الأشعة كمركز متكامل: لم يعد الفحص خدمة منعزلة. يربط علم الأشعة بين الوقاية، وعلاج التبغ، ومسارات التشخيص، واختبار المؤشرات الحيوية، وموارد النجاة عبر الأنظمة للحد من تجزئة الرعاية.

القيمة مقابل الحجم: لا يقتصر النجاح على زيادة عدد فحوصات التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة (LDCT)، بل يشمل أيضا الوصول العادل، والمتابعة المناسبة، والالتزام، وإدارة الإشعاع، وتقليل الأضرار.

التجربة الإنسانية مهمة: القلق بشأن الفحوصات والنتائج، بالإضافة إلى الوصمة المرتبطة بتاريخ التدخين، يمكن أن يضعف ثقة المرضى، ويقلل من مشاركتهم، ويؤثر على الالتزام طويل الأمد. البرامج التي تعطي الأولوية للتعاطف والوضوح والتواصل المحترم تحسن المشاركة.

تحديد الفئات التي نجري لها الفحص: يعد استخدام الدراسات الوبائية لتحديد الفئة المستهدفة لفحص سرطان الرئة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على توازن الأضرار والفوائد عند فحص الأفراد المعرضين لخطر كبير.

تشير الدكتورة آشلي بروسبر، المحررة المشاركة، قسم علوم الأشعة، كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، إلى أن "التجارب السريرية وتقارير برامج الفحص الميدانية أكدت أن فحص سرطان الرئة ذو قدرة على تحسين نتائجه بشكل ملحوظ. ويتطلب تعظيم هذا الأثر الإيجابي مزيجا من الشراكات الإستراتيجية متعددة التخصصات، والتواصل الفعال، وأدوات المعلوماتية – مما يسهم في سد فجوات البيانات بين أقسام الأشعة والرعاية الأولية والأورام، والتي تعد أساسا للتشخيص في الوقت المناسب، والمتابعة المناسبة، وتحقيق نتائج منصفة".

وتشير الدكتورة جولي بارتا، المحررة المشاركة، معهد جين وليونارد كورمان للجهاز التنفسي، قسم طب الرئة والرعاية الحرجة، جامعة توماس جيفرسون، فيلادلفيا، بنسلفانيا، إلى أنه "على الرغم من أننا نعلم أن فحص سرطان الرئة يحسن الكشف المبكر ويقلل من وفيات سرطان الرئة، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لفهم كيفية تحديد المرضى المعرضين لخطر كبير للفحص وتقديم رعاية عالية الجودة".

"سرطان الرئة قابل للعلاج والنجاة. يستحق كل مريض أن يعرف ذلك. أطباء الأشعة وفرقهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الطبي، وبالتعاون مع أطبائنا في الرعاية الأولية وزملائنا المتخصصين، يمكننا المساعدة في زيادة المعرفة والوعي بما هو ممكن، واستبدال العدمية والوصمة بالتعاطف والأمل للمرضى وعائلاتهم"، تضيف إيلا أ. كازروني، الحاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير في العلوم، ورئيسة المائدة المستديرة الوطنية لسرطان الرئة التابعة للجمعية الأميركية للسرطان (ACS NLCRT)، وأستاذة الأشعة تيري م. سيلفر وأستاذة الطب الباطني بجامعة ميشيغان، آن أربور، ميشيغان "لم يعد السؤال ما إذا كان فحص سرطان الرئة ينقذ الأرواح -وهو كذلك- بل كيف نضمن تحقيق فوائده على نطاق واسع، وبشكل منصف، وبكرامة. يتمتع قسم الأشعة بمكانة فريدة تؤهله لقيادة هذه المهمة"، تختتم الدكتورة كارتر-باوا.