الكونغو تعلن انتهاء التفشي الـ16 لفيروس إيبولا في البلاد

أعلنت الكونغو الاثنين انتهاء التفشي الـ16 لفيروس إيبولا في البلاد.

وقال وزير الصحة روجر كامبا في العاصمة كينشاسا: "حتى اليوم، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 53 إصابة مؤكدة، و43 حالة وفاة، و11 حالة محتملة مرتبطة بالتفشي الـ16 لفيروس إيبولا، مع اتجاه إيجابي بشكل عام".

وأضاف "بالفعل، لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مؤكدة لمدة 45 يوما متتالية".

وقال كامبا إنه تم تطعيم 27 ألف شخص، من بينهم 4 آلاف من العاملين بشكل مباشر مع الفيروس، والذين أشاد بهم الوزير لمساعدتهم في القضاء على الفيروس. وأشار إلى أن الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا لا تزال تكافح تفشي كل من الكوليرا وجدري القرود.

يذكر أن تفشي فيروس إيبولا أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 في شرق الكونغو .