الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول تحسن صحة القلب

توصلت دراسة بريطانية إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام أطعمة ومشروبات غنية بالبوليفينول، مثل الشاي والقهوة والتوت والكاكاو والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون، يتمتعون بصحة قلب أفضل على المدى الطويل.

وأظهر البحث، الذي أجرته كلية كينجز لندن، أن الأشخاص الذين يلتزمون بشكل أكبر بالأنماط الغذائية الغنية بالبوليفينول لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البوليفينول هي مركبات طبيعية موجودة في النباتات، وترتبط بفوائد صحية متنوعة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والدماغ والأمعاء.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "بي إم سي ميديسين" (BMC Medicine) وكتب عنها موقع يوريك أليرت، والتي تابعت أكثر من 3100 بالغ لأكثر من عقد من الزمان، أن الأنظمة الغذائية الغنية بمجموعات محددة من البوليفينول كانت مرتبطة بمستويات ضغط دم وكوليسترول صحية، مما ساهم في انخفاض درجات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولأول مرة، حلل الباحثون أيضا عددا كبيرا من المستقلبات في البول التي يتم إنتاجها عندما يكسر الجسم البوليفينول.

وأكدت هذه المؤشرات الحيوية أن الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من مستقلبات البوليفينول -وخاصة تلك المشتقة من مجموعات محددة من البوليفينول والفلافونويد والأحماض الفينولية- لديهم درجات خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما كان لديهم ارتفاع في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، والمعروف أيضا باسم الكوليسترول "الجيد".

واستخدمت الدراسة درجة غذائية للبوليفينول "بي بي إس" (PPS) تم تطويرها حديثا لتسجيل تناول 20 طعاما رئيسيا غنيا بالبوليفينول يتم استهلاكها بشكل شائع في المملكة المتحدة، بدءا من الشاي والقهوة وصولا إلى التوت وزيت الزيتون والمكسرات والحبوب الكاملة.

وأظهرت هذه النتيجة ارتباطا أقوى بصحة القلب والأوعية الدموية مقارنة بتقديرات إجمالي تناول البوليفينول، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنها تعكس الأنماط الغذائية العامة بدلا من المركبات الفردية. وتشير هذه النتيجة إلى أن دراسة النظام الغذائي ككل تقدم صورة أدق لكيفية عمل الأطعمة الغنية بالبوليفينول معا لدعم صحة القلب على المدى الطويل.

وقالت البروفيسورة آنا رودريغيز-ماتيوس، كبيرة الباحثين وأستاذة التغذية البشرية في كلية كينجز كوليدج لندن: "تظهر نتائجنا أن الالتزام طويل الأمد بالأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول يمكن أن يبطئ بشكل كبير من ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدم العمر. حتى التحولات الصغيرة والمستمرة نحو أطعمة مثل التوت والشاي والقهوة والمكسرات والحبوب الكاملة قد تساعد في حماية القلب بمرور الوقت".

وأضاف الدكتور يونغ لي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يقدم هذا البحث دليلا قويا على أن تضمين الأطعمة الغنية بالبوليفينول بانتظام في نظامك الغذائي يعد طريقة بسيطة وفعالة لدعم صحة القلب. تتوفر هذه المركبات النباتية على نطاق واسع في الأطعمة اليومية، مما يجعلها إستراتيجية عملية لمعظم الناس".

لاحظ الباحثون أنه في حين أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد بشكل طبيعي مع التقدم في السن، فإن تناول كميات أكبر من البوليفينول ارتبط بتباطؤ تفاقم الخطر خلال فترة المتابعة التي استمرت 11 عاما. كما أكدوا ضرورة إجراء دراسات مستقبلية للتدخلات الغذائية للتحقق من صحة هذه الارتباطات.