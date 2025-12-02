أميركا تعفي أدوية بريطانيا من الرسوم الجمركية

أعلن مسؤولون -الاثنين- توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاعفاء صادراتها من الأدوية من الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 3 سنوات على الأقل.

وبموجب الاتفاق، الذي أعلنه مسؤولون من كلا الجانبين، وافقت حكومة الولايات المتحدة على إعفاء الأدوية والمكونات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية البريطانية من الرسوم الجمركية.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه في المقابل، التزمت شركات الأدوية البريطانية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة وخلق المزيد من فرص العمل. وكجزء من الاتفاق، أعلنت حكومة بريطانيا زيادة الاستثمارات في تطوير الأدوية الجديدة والفعالة بنسبة 25% وهي أول زيادة كبيرة في هذا الإنفاق منذ أكثر من عقدين.

وأشاد الجانبان بالاتفاق باعتباره فوزا.

وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية ليز كيندال: "ستضمن هذه الاتفاقية الحيوية حصول مرضى بريطانيا على أحدث الأدوية التي يحتاجونها في وقت أقرب، وستواصل شركاتنا البريطانية الرائدة عالميا تطوير العلاجات التي يمكنها تغيير حياة الناس".

وقال وزير الصحة الأميركي، روبرت إف. كينيدي الابن، إن الاتفاقية "تعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا".

في وقت سابق من هذا العام، اتفق الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على إطار عمل لاتفاقية تجارية من شأنها خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والصلب والألمنيوم البريطانية، مقابل زيادة وصول المنتجات الأميركية، بما في ذلك لحوم البقر والإيثانول، إلى السوق البريطانية.