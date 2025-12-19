ماذا يحدث لجهازك المناعي عند تناول الحديد وفيتامين "سي" معا؟

يلعب كل من الحديد وفيتامين سي دورا مهما في دعم صحة الجسم، خصوصًا الجهاز المناعي، وتشير الدراسات الطبية إلى أن الجمع بينهما، سواء عبر الغذاء أو المكملات، قد يعزز الفائدة الصحية لكليهما عند استخدامهما بشكل صحيح.

يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة أعلى، مما يجعل تناولهما معا خيارا شائعا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم، وهي حالة ترتبط بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو مستوى الهيموغلوبين.

تأثير الجمع بين الحديد وفيتامين سي على المناعة

عند تناول الحديد مع فيتامين سي يزداد امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي، مما يسهم في رفع مستوياته داخل الجسم. وتكمن أهمية ذلك في أن الحديد عنصر أساسي لوظائف الخلايا المناعية، التي تلعب دورًا محوريا في مكافحة الفيروسات والعدوى.

وفي المقابل، يحذر الأطباء من أن زيادة الحديد عن الحد الطبيعي قد تؤدي إلى إجهاد تأكسدي في الأمعاء، وقد يسبب ذلك أضرارا نسيجية على المدى الطويل، خاصة لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية أو الحالات المرتبطة بزيادة الحديد في الجسم، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية.

دور الحديد في دعم الجهاز المناعي

لا يقتصر دور الحديد على تكوين خلايا الدم الحمراء، بل يمتد ليشمل دعم الجهاز المناعي، إذ تشير الأبحاث إلى أن الحديد ضروري لنمو الخلايا المناعية وتطورها وأدائها السليم. ويؤدي نقص الحديد إلى إضعاف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالأمراض والعدوى.

وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول الحديد لمدد طويلة قد يرهق الجهاز المناعي، ويسهم في حدوث التهابات مزمنة، وربما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مناعية ذاتية، مما يجعل التوازن في مستويات الحديد عاملًا حاسما للحفاظ على صحة المناعة.

فيتامين سي ودوره المناعي

يساهم فيتامين سي بشكل أساسي في دعم وظائف الخلايا المناعية، وتُظهر الدراسات أن الأشخاص المصابين بالعدوى غالبًا ما تكون مستويات فيتامين سي لديهم منخفضة. ورغم شيوع استخدام مكملات فيتامين سي لتعزيز المناعة، فإن الأبحاث لم تثبت بشكل قاطع قدرته على الوقاية من نزلات البرد، وإن كانت تشير إلى أنه قد يقلل مدة المرض بشكل طفيف.

وتوضح الدراسات أن مكملات فيتامين سي لا تضر الجهاز المناعي، لكنها لا تقدم دائما فائدة كبيرة للأشخاص الأصحاء.

كيفية تناول الحديد وفيتامين سي معا

يمكن تناول الحديد وفيتامين سي على شكل مكملات منفصلة أو ضمن مكمل واحد. وينصح الأطباء بتناول مكملات الحديد وفق إرشادات طبية نظرًا لإمكانية تسببها في اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال، وهو ما يمكن تقليله بتناولها مع كمية صغيرة من الطعام.

ولتعزيز امتصاص الحديد، يفضل تناوله مع أطعمة غنية بفيتامين سي مثل:

عصير البرتقال

البرتقال الطازج

الفراولة

الفلفل الحلو

وتكتسب مكملات فيتامين سي أهمية خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي، إذ تساعد على امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في النباتات والأطعمة المدعمة.

الآثار الجانبية المحتملة

رغم أن الحديد وفيتامين سي آمنان عمومًا عند تناولهما ضمن الجرعات الموصى بها، فإن الإفراط في مكملات الحديد قد يسبب مشكلات هضمية مثل الإمساك والتهاب المعدة، كما قد يتداخل مع بعض الأدوية مثل أدوية الغدة الدرقية وبعض علاجات مرض باركنسون.

أما فيتامين سي، فهو آمن في العادة، إلا أن الجرعات العالية جدا قد تؤدي إلى اضطرابات في المعدة أو زيادة خطر تكوّن حصوات الكلى، كما قد يتفاعل مع بعض أدوية العلاج الكيميائي أو أدوية خفض الكوليسترول.