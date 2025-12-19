الشتاء خطر صامت.. نصائح أساسية لحماية قدم مرضى السكري

يمثل فصل الشتاء تحديا إضافيا للأشخاص المصابين بمرض السكري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة القدمين. درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة يمكن أن تزيد من مخاطر تقرحات القدم، العدوى، وضعف التروية الدموية، الأمر الذي قد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى مضاعفات خطيرة. لهذا السبب تؤكد مراكز صحية عالمية على أهمية العناية اليومية بالقدمين واتخاذ خطوات وقائية مدروسة للحد من هذه المخاطر.

الحفاظ على دفء وجفاف القدمين

من أهم النصائح التي توصي بها جامعة ميتشيغان هو التأكد من أن القدمين دافئتان وجافتان دائما في الشتاء، لأن الرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة تضعف الدورة الدموية وتزيد خطر التقرحات الجلدية. يُنصح بارتداء جوارب سميكة مناسبة وأحذية مقاومة للماء عند الخروج في الطقس البارد، مع الحرص على تجفيف القدمين جيدًا بعد التعرض للرطوبة.

فحص القدمين يوميا لرصد أي تغيرات مبكرة

توصي المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (إن آي دي دي كيه) بفحص القدمين كل يوم بحثا عن الجروح، البثور، التورم، الاحمرار، أو أي علامات غير طبيعية. يمكن استخدام مرآة لفحص أسفل القدم إذا كان من الصعب رؤيته مباشرة، ويجب عدم تجاهل أي تغيير يظهر على الجلد حتى لو لم يكن مؤلما.

اختيار الأحذية والجوارب المناسبة

وفقاً لـ "مايوكلينك"، يجب على مرضى السكري ارتداء أحذية مريحة وغير ضيقة توفر حماية جيدة من البرد والضغط. كما يُنصح بارتداء جوارب مصنوعة من ألياف طبيعية أو مواد تمتص الرطوبة لتقليل التعرق ومنع تراكم البكتيريا داخل الحذاء، مما يحمي الجلد من الالتهابات.

تجنب مصادر الحرارة المباشرة واحتياطات التدفئة

تشير إرشادات جمعية الجراحين الأميركيين للأطراف والقدم (ACFAS) إلى ضرورة تجنب وضع القدمين مباشرة قرب مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة، البطانيات الكهربائية أو زجاجات الماء الساخن، خاصة لدى من يعانون من اعتلال الأعصاب السكري الذين قد لا يشعرون بحرق الجلد بسبب فقد الإحساس.

العناية بالبشرة وترطيب القدمين بشكل منتظم

وفقا لخبراء العناية بالقدم، فإن ترطيب الجلد بانتظام يقلل من جفاف الشتاء وتشقق الجلد، والذي يمكن أن يؤدي إلى جروح والتهابات. من المهم ترطيب القدمين باستثناء المنطقة بين الأصابع لتجنب تراكم الرطوبة التي قد تشجع نمو الفطريات.

الحفاظ على تدفق الدم وتحكم جيد بالسكر

تنصح المصادر الصحية بأهمية تحريك القدمين بانتظام لزيادة تدفق الدم، مثل رفع القدمين، تحريك الكاحلين، أو المشي الخفيف عند الإمكان، وكذلك الالتزام بتحكم جيد في مستويات السكر في الدم التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتسهيل التئام الجروح.

اتباع خطة رعاية طبية منتظمة

يوصي المركز الوطني الأميركي للوقاية من الأمراض المزمنة والسيطرة عليها (سي دي سي) بزيارة طبيب القدم أو اختصاصي السكري بشكل دوري، وإجراء فحص قدم سنوي شامل على الأقل، للتأكد من عدم وجود مشاكل مخفية تحتاج عناية مبكرة.

العناية اليومية بالقدمين في الشتاء ليست رفاهية، بل خطوة ضرورية لمنع مضاعفات القدم السكري التي قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة. من خلال الاهتمام بالدفء، الجفاف، الفحص المنتظم، وترطيب البشرة، يمكن لمرضى السكري حماية أنفسهم وتقليل مخاطر الإصابة بتقرحات أو عدوى خلال الأشهر الباردة.