هكذا تحافظ على كفاءة سماعة الأذن الطبية في الشتاء
Published On 17/12/2025|
آخر تحديث: 20:30 (توقيت مكة)
قالت الرابطة الاتحادية لأخصائيي السمع بألمانيا إنه يمكن الحفاظ على كفاءة سماعة الأذن الطبية خلال فصل الشتاء من خلال تنظيفها يوميا باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر.
وأضافت الرابطة أن التكثف يمثل تحديا آخر لسماعة الأذن الطبية؛ حيث قد تتراكم الرطوبة داخل سماعة الأذن، مما قد يلحق تلفيات بها.
ولتجنب ذلك، ينبغي عدم ترك سماعة الأذن بالقرب من المدفأة أو استخدام مجفف الشعر؛ فالحرارة قد تسبب تلفها أيضا. ومن الأفضل تخزين السماعة طوال الليل في صندوق التجفيف، الذي يزيل الرطوبة من السماعة.
المصدر: الألمانية