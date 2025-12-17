‫هكذا تحافظ على كفاءة سماعة الأذن الطبية في الشتاء

قالت الرابطة الاتحادية لأخصائيي ‫السمع بألمانيا إنه يمكن الحفاظ على كفاءة سماعة الأذن الطبية خلال فصل ‫الشتاء من خلال تنظيفها يوميا باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من ‫الوبر.

‫وأضافت الرابطة أن التكثف يمثل تحديا آخر لسماعة الأذن الطبية؛ حيث قد ‫تتراكم الرطوبة داخل سماعة الأذن، مما قد يلحق تلفيات بها.

‫ولتجنب ذلك، ينبغي عدم ترك سماعة الأذن بالقرب من المدفأة أو استخدام ‫مجفف الشعر؛ فالحرارة قد تسبب تلفها أيضا. ومن ‫الأفضل تخزين السماعة طوال الليل في صندوق التجفيف، الذي يزيل الرطوبة ‫من السماعة.