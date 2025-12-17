‫ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات‬

حذرت الجمعية الألمانية للغدد ‫الصماء من أن ألعاب الأطفال، مثل الألعاب البلاستيكية والدمى المحشوة ‫والأجهزة الإلكترونية، قد تحتوي على مواد مؤثرة على النظام الهرموني.

‫وأوضحت الجمعية أن المواد المؤثرة على الهرمونات يمكن أن تؤثر على وظائف ‫الهرمونات حتى بكميات ضئيلة، مما يؤدي إلى اضطرابات في الغدد الصماء.

‫وتشمل هذه المواد على سبيل المثال:

‫- الفثالات

‫‫- البيسفينولات

‫‫- مثبطات اللهب المبرومة

‫‫- مركبات "بي إف إس إيه" (PFAS)، المعروفة أيضا باسم "المواد الكيميائية الدائمة"

‫‫- المعادن الثقيلة

‫‫- بقايا المبيدات الحشرية

‫وأوضحت الجمعية أنه لم يكتمل بعد نمو حاجز الجلد والأغشية المخاطية لدى ‫الأطفال، لذلك يمكن لهذه المواد أن تعطل إشارات الهرمونات الطبيعية في ‫الجسم حتى بكميات ضئيلة جدا، مما يؤثر بالسلب على النمو والتمثيل ‫الغذائي والتطور والخصوبة.

تدابير للوقاية

‫وللوقاية من هذه المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي للوالدين شراء الألعاب ‫ذات الجودة العالية، فهي أقل تلوثا.

‫‫كما ينبغي الحذر من الروائح النفاذة، إذ ينبغي الابتعاد عن الألعاب، ‫التي تنبعث منها رائحة كيميائية نفاذة.

‫ومن المهم أيضا تهوية الألعاب الجديدة، حيث ينبغي ترك الألعاب في الهواء ‫الطلق لبضعة أيام. ويفضل أيضا غسل الدمى المحشوة.