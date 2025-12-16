الاكتئاب يزيد صعوبة علاج الصرع

توصلت دراستان جديدتان إلى أن الاكتئاب يزيد صعوبة علاج مرض الصرع، وقد يؤدي أيضا إلى الإصابة بهذا المرض.

وأظهرت دراسة تحليلية شملت أكثر من 90 ألفا من مطالبات التأمين الصحي في الولايات المتحدة أن المرضي الذين أصيبوا حديثا بالصرع ويعانون من الاكتئاب في الوقت نفسه تتزايد احتمالات توقفهم عن تناول الأدوية التي تمنع الإصابة بنوبات الصرع بنسبة 40% خلال الأشهر الأولى بعد الإصابة بالمرض.

ويعني ذلك أنهم إما توقفوا عن تناول الأدوية أو استبدلوها بأدوية أخرى، أو أضافوا إليها أدوية تكميلية أخرى.

وحسب نتائج الدراسة، فإن المرضى في هذه الفئة أيضا تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض نفسية أخرى مثل القلق واضطرابات النوم، وبعض الأمراض الصحية مثل السكري وأمراض الرئة والكلى والسكتات القلبية.

وتوصلت دراسة ثانية أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب تتزايد احتمالات إصابتهم بالصرع خلال مرحلة لاحقة من العمر بواقع مثلين ونصف.

وأرجع رئيس فريق الدراسة السبب في هذه الصلة إلى وجود شبكات عصبية في المخ مشتركة بين المرضين أو التوتر أو مشكلات تتعلّق بالنوم.

ويقول الطبيب هوارد جودكين، رئيس جمعية الصرع الأميركية، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي": "الخلاصة هي أن العناية الجيدة بمرضى الاكتئاب تساعد في الحفاظ على صحة المخ".