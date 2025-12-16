‫الألياف الغذائية تحميك من داء الرتوج

قالت الجمعية الألمانية لأطباء ‫الباطنة إن داء الرتوج عبارة عن انتفاخات مجوفة كالجيوب تنشأ في جدار ‫الأمعاء، وتتمثل أعراضه في الشعور بألم في الجزء الأسفل الأيسر للبطن ‫والغثيان والحمى والإسهال أو الإمساك.

وأوضحت الجمعية أن الألياف الغذائية تحمي من الإصابة بداء الرتوج، حيث ‫إنها تضمن ليونة البراز، وهو أمر مهم، نظرا لأن الضغط المتراكم في ‫الأمعاء يسهم في تكون الرتوج.

‫وأضافت الجمعية أن المصادر الغذائية للألياف الغذائية تتمثل في الفاكهة ‫والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات، مشيرة إلى أنه ينبغي تناول ‫الألياف بمعدل 3 إلى 5 حصص يومية.

‫وعلى الجانب الآخر، ينبغي تقليل استهلاك اللحوم الحمراء، إذ ثبت وجود ‫صلة بينها وبين الإصابة بالتهاب الرتوج.