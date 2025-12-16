الألياف الغذائية تحميك من داء الرتوج
Published On 16/12/2025|
آخر تحديث: 13:28 (توقيت مكة)
قالت الجمعية الألمانية لأطباء الباطنة إن داء الرتوج عبارة عن انتفاخات مجوفة كالجيوب تنشأ في جدار الأمعاء، وتتمثل أعراضه في الشعور بألم في الجزء الأسفل الأيسر للبطن والغثيان والحمى والإسهال أو الإمساك.
وأوضحت الجمعية أن الألياف الغذائية تحمي من الإصابة بداء الرتوج، حيث إنها تضمن ليونة البراز، وهو أمر مهم، نظرا لأن الضغط المتراكم في الأمعاء يسهم في تكون الرتوج.
وأضافت الجمعية أن المصادر الغذائية للألياف الغذائية تتمثل في الفاكهة والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات، مشيرة إلى أنه ينبغي تناول الألياف بمعدل 3 إلى 5 حصص يومية.
وعلى الجانب الآخر، ينبغي تقليل استهلاك اللحوم الحمراء، إذ ثبت وجود صلة بينها وبين الإصابة بالتهاب الرتوج.
المصدر: الألمانية