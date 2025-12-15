‫مركب نباتي واعد يفتح آفاقا جديدة لعلاج الأكزيما العصبية

أشارت مجلة "أبحاث العلاج ‫بالنباتات" إلى أن المركب النباتي "سابانون أ"، المستخلص من خشب نبات ‫سيسالبينيا سابان يمتلك إمكانات واعدة في علاج الأكزيما العصبية أو ما ‫يعرف بالتهاب الجلد التأتبي، وهو اضطراب جلدي مزمن شائع، يصيب عددا ‫كبيرا من الأطفال.

‫وقد قامت فرق بحثية من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية بكين ‫الطبية المتحدة بإجراء دراسة علمية وأظهرت التجارب المخبرية، على نماذج ‫حيوانية، أن المركب النباتي “سابانون أ” له تأثير واضح على تحسين صحة ‫الجلد وتقليل الالتهابات، حيث قلل بشكل ملحوظ إنتاج السيتوكينات ‫الالتهابية في الخلايا الجلدية، وهو العامل الرئيسي وراء الحكة ‫والاحمرار المصاحب للأكزيما.

‫وأدى ذلك إلى تحسن كبير في أعراض الجلد لدى الفئران المصابة بالأكزيما ‫العصبية، بما في ذلك تقليل التورم والاحمرار والجفاف.

‫وأشار الباحثون إلى أن هذا المركب النباتي قد يمثل خيارا علاجيا واعدا ‫للأكزيما العصبية، مع إمكانية تقليل الآثار الجانبية مقارنة بالعلاجات ‫التقليدية مثل الستيرويدات أو مثبطات الكالسينيورين، التي قد تحمل مخاطر ‫طويلة الأمد.

‫وأكد الباحثون أن النتائج حتى الآن مستخلصة من نماذج حيوانية وتجارب ‫مخبرية، وأنه يجب إجراء دراسات سريرية واسعة النطاق على البشر لتقييم ‫فعالية وأمان المركب النباتي “سابانون أ” قبل اعتماد أي توصيات علاجية ‫أو تجارية.

‫ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تطوير علاجات طبيعية مستندة إلى ‫النباتات للأكزيما العصبية، ويعزز الاهتمام بالمسارات البيولوجية ‫المستهدفة لتقليل الالتهاب وتحسين صحة الجلد بشكل مستدام.