‫ما متلازمة "الرقبة واللسان"؟

قالت الجمعية الألمانية للصداع ‫والصداع النصفي إن متلازمة "الرقبة واللسان" (Neck-tongue syndrome) هي ‫مجموعة من المتاعب، التي تصيب الرقبة واللسان في آن واحد، حيث يعاني ‫المصابون من:

‫- ألم حاد أو طاعن في مؤخرة الرأس أو في الجزء العلوي من الرقبة أو كلاهما معا

‫‫- تيبس في الفقرات العنقية

‫‫- تنميل أو خدر في اللسان

‫‫- حركة لا إرادية في اللسان

‫ولا يشخص الطبيب متلازمة الرقبة واللسان إلا إذا تكررت الأعراض، ولم يكن ‫بالإمكان تفسيرها بسبب آخر.

‫أسباب محتملة

‫وأشارت الجمعية إلى أن أسباب متلازمة الرقبة واللسان غير معلومة على وجه ‫الدقة، وإنما من المرجح أن يكون لتلف الفقرتين العنقيتين العلويتين دور ‫رئيسي في ذلك.

‫ومن الأسباب المحتملة أيضا حدوث التواء مفاجئ للرقبة يسبب ما يسمى ‫بالخلع الجزئي للمفصل بين الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية لدى بعض ‫المصابين، وهو خلع غير كامل للمفصل يؤدي إلى انضغاط بعض الألياف ‫العصبية في اللسان، مما يفسر الإحساسات غير الطبيعية.

‫ويلاحظ العديد من المصابين الأعراض الأولية في مرحلة الطفولة أو ‫المراهقة، وقد يسهم ضعف الأربطة خلال مرحلة النمو في الإصابة بهذه ‫المتلازمة.

‫سبل العلاج

‫تتوفر عدة وسائل لعلاج متلازمة الرقبة واللسان، منها على سبيل المثال:

– العلاج بالأدوية أو الحقن، مثل مسكنات الألم

‫‫- تثبيت الرقبة باستخدام دعامة

‫‫- العلاج الطبيعي

‫‫- نادرا ما تكون الجراحة ضرورية