ما متلازمة "الرقبة واللسان"؟
قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي إن متلازمة "الرقبة واللسان" (Neck-tongue syndrome) هي مجموعة من المتاعب، التي تصيب الرقبة واللسان في آن واحد، حيث يعاني المصابون من:
- ألم حاد أو طاعن في مؤخرة الرأس أو في الجزء العلوي من الرقبة أو كلاهما معا
- تيبس في الفقرات العنقية
- تنميل أو خدر في اللسان
- حركة لا إرادية في اللسان
ولا يشخص الطبيب متلازمة الرقبة واللسان إلا إذا تكررت الأعراض، ولم يكن بالإمكان تفسيرها بسبب آخر.
أسباب محتملة
وأشارت الجمعية إلى أن أسباب متلازمة الرقبة واللسان غير معلومة على وجه الدقة، وإنما من المرجح أن يكون لتلف الفقرتين العنقيتين العلويتين دور رئيسي في ذلك.
ومن الأسباب المحتملة أيضا حدوث التواء مفاجئ للرقبة يسبب ما يسمى بالخلع الجزئي للمفصل بين الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية لدى بعض المصابين، وهو خلع غير كامل للمفصل يؤدي إلى انضغاط بعض الألياف العصبية في اللسان، مما يفسر الإحساسات غير الطبيعية.
ويلاحظ العديد من المصابين الأعراض الأولية في مرحلة الطفولة أو المراهقة، وقد يسهم ضعف الأربطة خلال مرحلة النمو في الإصابة بهذه المتلازمة.
سبل العلاج
تتوفر عدة وسائل لعلاج متلازمة الرقبة واللسان، منها على سبيل المثال:
– العلاج بالأدوية أو الحقن، مثل مسكنات الألم
- تثبيت الرقبة باستخدام دعامة
- العلاج الطبيعي
- نادرا ما تكون الجراحة ضرورية