‫الدم في البراز لدى الأطفال.. علام يدل؟

في بعض الحالات يوجد دم في براز ‫الطفل، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن وجود الدم في براز الطفل له أسباب عدة، منا ما هو بسيط ‫ومنها ما هو خطير، موضحة أن السبب غالبا ما يكون في منطقة الشرج؛ حيث إن ‫التمزقات الجلدية الصغيرة أو البواسير غالبا ما تنتج عن الإمساك، وقد ‫تنزف بسهولة.

‫كما قد يرجع السبب إلى حساسية الطعام؛ إذ يمكن أن تهيج بطانة الأمعاء ‫وتسبب نزيفا طفيفا.

‫وقد يبتلع الرضع، الذين يرضعون رضاعة طبيعية، دما من التهاب الثدي لدى ‫الأم. وإذا دخل هذا الدم المبتلع إلى الجهاز الهضمي، فإنه يظهر لاحقا ‫على شكل خط أحمر في البراز.

‫انغلاف الأمعاء

إذا حدث إسهال دموي، فغالبا ما يشير ذلك إلى وجود عدوى. وتشمل الأسباب ‫انغلاف الأمعاء (انزلاق أجزاء من الأمعاء داخل بعضها)، وفي هذه الحالة ‫تنحصر أجزاء من الأمعاء، وقد تموت إذا لم تعالج. وتشمل العلامات ‫التحذيرية ما يلي:

‫- احمرار أو انتفاخ أو تصلب البطن‫

‫- حمى

‫- شحوب

‫‫- قيء

‫وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع ‫للرعاية الطبية اللازمة.