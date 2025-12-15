الدم في البراز لدى الأطفال.. علام يدل؟
في بعض الحالات يوجد دم في براز الطفل، فعلام يدل ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن وجود الدم في براز الطفل له أسباب عدة، منا ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحة أن السبب غالبا ما يكون في منطقة الشرج؛ حيث إن التمزقات الجلدية الصغيرة أو البواسير غالبا ما تنتج عن الإمساك، وقد تنزف بسهولة.
كما قد يرجع السبب إلى حساسية الطعام؛ إذ يمكن أن تهيج بطانة الأمعاء وتسبب نزيفا طفيفا.
وقد يبتلع الرضع، الذين يرضعون رضاعة طبيعية، دما من التهاب الثدي لدى الأم. وإذا دخل هذا الدم المبتلع إلى الجهاز الهضمي، فإنه يظهر لاحقا على شكل خط أحمر في البراز.
انغلاف الأمعاء
إذا حدث إسهال دموي، فغالبا ما يشير ذلك إلى وجود عدوى. وتشمل الأسباب انغلاف الأمعاء (انزلاق أجزاء من الأمعاء داخل بعضها)، وفي هذه الحالة تنحصر أجزاء من الأمعاء، وقد تموت إذا لم تعالج. وتشمل العلامات التحذيرية ما يلي:
- احمرار أو انتفاخ أو تصلب البطن
- حمى
- شحوب
- قيء
وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للرعاية الطبية اللازمة.