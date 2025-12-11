‫التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى الأطفال.. الأعراض والعلاج

أورد موقع "أبونيت.دي" أن التهاب ‫الأذن الوسطى الحاد يعد مزعجا للغاية للأطفال؛ حيث إنهم يعانون من ألم ‫شديد في الأذن وحمى وصعوبة في النوم.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن التهاب ‫الأذن الوسطى الحاد غالبا ما يكون سببه فيروسيا، مشيرا إلى أنه من ‫الأنسب في معظم الحالات الانتظار ومراقبة الالتهاب.

‫ومع ذلك، توجد حالات يكون فيها استخدام المضادات الحيوية مفيدا، ومنها ‫الأطفال دون سن الثانية المصابون بالتهاب الأذنين، والأطفال الذين ‫يعانون من إفرازات قيحية من الأذن.

‫كما أن المضادات الحيوية تعمل على خفض احتمالية تمزق طبلة الأذن أو انتشار ‫الالتهاب.