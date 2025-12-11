التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى الأطفال.. الأعراض والعلاج
أورد موقع "أبونيت.دي" أن التهاب الأذن الوسطى الحاد يعد مزعجا للغاية للأطفال؛ حيث إنهم يعانون من ألم شديد في الأذن وحمى وصعوبة في النوم.
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن التهاب الأذن الوسطى الحاد غالبا ما يكون سببه فيروسيا، مشيرا إلى أنه من الأنسب في معظم الحالات الانتظار ومراقبة الالتهاب.
ومع ذلك، توجد حالات يكون فيها استخدام المضادات الحيوية مفيدا، ومنها الأطفال دون سن الثانية المصابون بالتهاب الأذنين، والأطفال الذين يعانون من إفرازات قيحية من الأذن.
كما أن المضادات الحيوية تعمل على خفض احتمالية تمزق طبلة الأذن أو انتشار الالتهاب.
