أوميغا 3.. صديقة قلبك
قالت عيادة الطب الباطني بمستشفى آخن الجامعي بألمانيا إن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعد صديقة للقلب، حيث إنها تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية.
وعزت العيادة السبب في ذلك إلى أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعمل على تحسين أيض الدهون، وكذلك تحسين تدفق الدم، ومن ثم تحافظ على مرونة الشرايين، كما أنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.
كما تعد الأحماض الدهنية "أوميغا 3" مهمة بصفة خاصة للجنين، حيث يتم دمجها في الدماغ والشبكية، مما يؤثر بشكل إيجابي على البصر ومعدلات الذكاء.
المصادر الغذائية
وتتمثل المصادر الغذائية للأحماض الدهنية "أوميغا 3" في الأسماك الدهنية، التي تعيش في المياه الباردة مثل الماكريل والسلمون والتونة والرنغة، بالإضافة إلى المصادر النباتية مثل المكسرات والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت بذور اللفت وزيت الجوز وزيت فول الصويا.
ولتحقيق أفضل استفادة ممكنة، ينبغي دمج زيوت الأسماك والزيوت النباتية في النظام الغذائي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول وجبتين من السمك أسبوعيا، بالإضافة إلى تناول ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت أو فول الصويا أو الجوز يوميا.
وبديلا عن ذلك، يمكن تناول مكملات غذائية مثل كبسولات زيت السمك أو مكملات تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية تحت إشراف الطبيب.