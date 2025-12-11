‫أوميغا 3.. صديقة قلبك

قالت عيادة الطب الباطني بمستشفى آخن ‫الجامعي بألمانيا إن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعد صديقة للقلب، حيث ‫إنها تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

‫وعزت العيادة السبب في ذلك إلى أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعمل على ‫تحسين أيض الدهون، وكذلك تحسين تدفق الدم، ومن ثم تحافظ على مرونة ‫الشرايين، كما أنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

‫كما تعد الأحماض الدهنية "أوميغا 3" مهمة بصفة خاصة للجنين، حيث يتم ‫دمجها في الدماغ والشبكية، مما يؤثر بشكل إيجابي على البصر ومعدلات ‫الذكاء.

‫المصادر الغذائية

‫وتتمثل المصادر الغذائية للأحماض الدهنية "أوميغا 3" في الأسماك ‫الدهنية، التي تعيش في المياه الباردة مثل الماكريل والسلمون والتونة ‫والرنغة، بالإضافة إلى المصادر النباتية مثل المكسرات والزيوت النباتية ‫مثل زيت بذور الكتان وزيت بذور اللفت وزيت الجوز وزيت فول الصويا.

‫ولتحقيق أفضل استفادة ممكنة، ينبغي دمج زيوت الأسماك والزيوت النباتية ‫في النظام الغذائي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول وجبتين من السمك ‫أسبوعيا، بالإضافة إلى تناول ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت أو فول ‫الصويا أو الجوز يوميا.

‫وبديلا عن ذلك، يمكن تناول مكملات غذائية مثل كبسولات زيت السمك أو ‫مكملات تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية تحت إشراف الطبيب.