لون القيء الأخضر المائل للأصفر يدق ناقوس الخطر
Published On 10/12/2025|
آخر تحديث: 18:03 (توقيت مكة)
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والأيض إن لون القيء الأخضر المائل للأصفر يدق ناقوس الخطر؛ إذ إنه ينذر بالإصابة بانسداد الأمعاء الدقيقة، الذي يشكل خطرا على الحياة.
وشددت الجمعية على ضرورة استدعاء الإسعاف على وجه السرعة في حالة الاشتباه في الإصابة بانسداد الأمعاء الدقيقة، لا سيما إذا كان لون القيء الأخضر المائل للأصفر مصحوبا بالأعراض الأخرى التالية:
- ألم شديد في البطن
- تصلب البطن
- وجود دم في القيء
- تقيؤ البراز
أسباب انسداد الأمعاء
وأوضحت الجمعية أن انسداد الأمعاء الدقيقة قد يرجع إلى أحد الأسباب التالية:
- تضيق الأمعاء بسبب أحد التهابات الأمعاء المزمنة
- الأورام
- حصوات المرارة
- اضطرابات الدورة الدموية
- انحباس الأمعاء
- التهاب تجويف البطن.
المصدر: الألمانية