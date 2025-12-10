صحة

لون القيء الأخضر المائل للأصفر يدق ناقوس ‫الخطر

Published On 10/12/2025
قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والأيض إن لون القيء الأخضر المائل للأصفر يدق ناقوس ‫الخطر؛ إذ إنه ينذر بالإصابة بانسداد الأمعاء الدقيقة، الذي يشكل خطرا ‫على الحياة.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استدعاء الإسعاف على وجه السرعة في حالة ‫الاشتباه في الإصابة بانسداد الأمعاء الدقيقة، لا سيما إذا كان لون ‫القيء الأخضر المائل للأصفر مصحوبا بالأعراض الأخرى التالية:

‫- ألم شديد في البطن
‫‫- تصلب البطن
‫‫- وجود دم في القيء
‫‫- تقيؤ البراز

‫أسباب انسداد الأمعاء

وأوضحت الجمعية أن انسداد الأمعاء الدقيقة قد يرجع إلى أحد الأسباب ‫التالية:

‫- تضيق الأمعاء بسبب أحد التهابات الأمعاء المزمنة
‫‫- الأورام
‫‫- حصوات المرارة
‫- اضطرابات الدورة الدموية
‫- انحباس الأمعاء
‫- التهاب تجويف البطن.

المصدر: الألمانية

