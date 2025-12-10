قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والأيض إن لون القيء الأخضر المائل للأصفر يدق ناقوس ‫الخطر؛ إذ إنه ينذر بالإصابة بانسداد الأمعاء الدقيقة، الذي يشكل خطرا ‫على الحياة.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استدعاء الإسعاف على وجه السرعة في حالة ‫الاشتباه في الإصابة بانسداد الأمعاء الدقيقة، لا سيما إذا كان لون ‫القيء الأخضر المائل للأصفر مصحوبا بالأعراض الأخرى التالية:

‫- ألم شديد في البطن

‫‫- تصلب البطن

‫‫- وجود دم في القيء

‫‫- تقيؤ البراز

‫أسباب انسداد الأمعاء

وأوضحت الجمعية أن انسداد الأمعاء الدقيقة قد يرجع إلى أحد الأسباب ‫التالية:

‫- تضيق الأمعاء بسبب أحد التهابات الأمعاء المزمنة

‫‫- الأورام

‫‫- حصوات المرارة

‫- اضطرابات الدورة الدموية

‫- انحباس الأمعاء

‫- التهاب تجويف البطن.