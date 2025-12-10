‫الوشم قد يزيد خطر سرطان الجلد

حذرت المجلة الأوروبية لعلم ‫الأوبئة من أن الوشم قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد ‫(الميلانوما).

‫وأوضحت المجلة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن حبر الوشم قد يحتوي على مواد ‫كيميائية مسرطنة مثل الهيدروكربونات متعددة الأرومات والأمينات العطرية ‫والمعادن الثقيلة.

‫وعندما يحقن حبر الوشم في الجلد، يستقبله الجسم كمادة غريبة، مما يعني ‫تنشيط الجهاز المناعي، كما أن بعض الألوان يمكن أن تتحلل إلى مواد

‫كيميائية ضارة قد تسبب السرطان، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس بعد الوشم.