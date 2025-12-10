الوشم قد يزيد خطر سرطان الجلد
حذرت المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة من أن الوشم قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد (الميلانوما).
وأوضحت المجلة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن حبر الوشم قد يحتوي على مواد كيميائية مسرطنة مثل الهيدروكربونات متعددة الأرومات والأمينات العطرية والمعادن الثقيلة.
وعندما يحقن حبر الوشم في الجلد، يستقبله الجسم كمادة غريبة، مما يعني تنشيط الجهاز المناعي، كما أن بعض الألوان يمكن أن تتحلل إلى مواد
كيميائية ضارة قد تسبب السرطان، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس بعد الوشم.
