صحة

‫الوشم قد يزيد خطر سرطان الجلد

حبر الوشم قد يحتوي على مواد ‫كيميائية مسرطنة (شترستوك)
Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 18:04 (توقيت مكة)

حفظ

حذرت المجلة الأوروبية لعلم ‫الأوبئة من أن الوشم قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد ‫(الميلانوما).

‫وأوضحت المجلة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن حبر الوشم قد يحتوي على مواد ‫كيميائية مسرطنة مثل الهيدروكربونات متعددة الأرومات والأمينات العطرية ‫والمعادن الثقيلة.

‫وعندما يحقن حبر الوشم في الجلد، يستقبله الجسم كمادة غريبة، مما يعني ‫تنشيط الجهاز المناعي، كما أن بعض الألوان يمكن أن تتحلل إلى مواد
‫كيميائية ضارة قد تسبب السرطان، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس بعد الوشم.

المصدر: الألمانية

إعلان