الأرق.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟
Published On 10/12/2025|
آخر تحديث: 17:59 (توقيت مكة)
يُعد الأرق من اضطرابات النوم الشائعة، التي تهاجم الكثيرين ليلا، فمتى يستلزم استشارة الطبيب؟
للإجابة عن هذا السؤال، قالت أخصائية طب النوم الألمانية البروفيسورة كنيغينجا ريشتر إن الأرق يستلزم استشارة الطبيب في حالة المعاناة منه بمعدل يزيد على 3 مرات أسبوعيا لمدة تزيد على 3 أشهر.
ويسري ذلك بصفة خاصة إذا كان الأرق مصحوبا بضعف التركيز والصداع المستمر والشعور بالإرهاق خلال النهار، وتراجع القدرة على بذل المجهود وقلة الإنتاجية.
وأوضحت ريشتر أن المريض يخضع لما يُعرَف بالعلاج السلوكي المعرفي للأرق، والذي يشمل تقنيات الاسترخاء مع تقديم معلومات حول النوم واضطراباته وتعليم المريض إستراتيجيات لمواجهة الأرق والتمتع بنوم متواصل وهانئ.
وعادة ما يستغرق العلاج من 4 إلى 6 جلسات، مدة كل منها 50 دقيقة.
المصدر: الألمانية