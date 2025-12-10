‫الأرق.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

يُعد الأرق من اضطرابات النوم ‫الشائعة، التي تهاجم الكثيرين ليلا، فمتى يستلزم استشارة الطبيب؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قالت أخصائية طب النوم الألمانية البروفيسورة ‫كنيغينجا ريشتر إن الأرق يستلزم استشارة الطبيب في حالة المعاناة منه ‫بمعدل يزيد على 3 مرات أسبوعيا لمدة تزيد على 3 أشهر.

‫ويسري ذلك بصفة خاصة إذا كان الأرق مصحوبا بضعف التركيز والصداع المستمر ‫والشعور بالإرهاق خلال النهار، وتراجع القدرة على بذل المجهود وقلة ‫الإنتاجية.

وأوضحت ريشتر أن المريض يخضع لما يُعرَف بالعلاج السلوكي المعرفي للأرق، ‫والذي يشمل تقنيات الاسترخاء مع تقديم معلومات حول النوم واضطراباته ‫وتعليم المريض إستراتيجيات لمواجهة الأرق والتمتع بنوم متواصل وهانئ.

‫وعادة ما يستغرق العلاج من 4 إلى 6 جلسات، مدة كل منها 50 دقيقة.