هل تتغير أحلامك مع تقدمك في العمر؟

قد تختلف أحلام الطفل الصغير عن أحلام مريض الرعاية المسن. ونقدم هنا ما الذي توصلت إليه الأبحاث حول كيفية تغير أحلامنا مع مرور الوقت؟

وكتبت آبي ويلسون في موقع لايف ساينس، أنه قد تفترض أن الأطفال يرون كوابيس حول وحوش تحت السرير، بينما يحلم البالغون بأحداث مرهقة مثل الديون أو الفواتير، ولكن هل هناك أي دليل علمي يظهر أن الأحلام تتغير مع تقدمنا ​​في العمر؟

على الرغم من وجود آليات معقولة لكيفية تسبب الشيخوخة في تغير الأحلام بمرور الوقت، فإن القليل جدا من الأبحاث استكشف هذا الموضوع.

صرح الدكتور جوليو برناردي، رئيس مجموعة أبحاث النوم والمرونة والتجربة الواعية (SPACE) في مدرسة IMT للدراسات المتقدمة في لوكا بإيطاليا، لموقع لايف ساينس "يعتمد الحلم على الأنظمة العصبية المشاركة في الخيال والذاكرة والعاطفة، والتي تتطور جميعها وتعيد تنظيمها مع التقدم في العمر". ومع ذلك، "من المثير للدهشة أن عددا قليلا من الدراسات قد درس بشكل منهجي كيفية تغير الأحلام على مدار العمر".

أظهرت الدراسات التي بحثت في هذه الفكرة أن الناس يميلون إلى وصف أحلامهم بشكل مختلف في مراحل مختلفة من حياتهم. فبينما يميل الحالمون الأصغر سنا إلى الرؤية والشعور بشكل أكثر وضوحا، يتذكر كبار السن مواقف أكثر تعقيدا وأقل عاطفية.

أحد أبسط التفسيرات، وربما الأكثر شيوعا، لكيفية تكيف أحلامنا وتطورها يسمى "فرضية الاستمرارية"، التي طرحت لأول مرة عام 1971.

وفقا لهذه النظرية، تميل أحلامنا إلى عكس ما نختبره في حياتنا اليقظة، فإذا كنا نسترخي في إجازة، فقد نرى الشمس والرمال عند النوم، ولكن إذا كنا قلقين بشأن العمل، فقد ننتقل إلى المكتب. ولكن في النهاية، لا تكشف أوجه التشابه بين النوم والواقع إلا القليل عن سبب تغير أحلامنا مع تقدمنا ​​في السن.

قال برناردي: "تعكس التغيرات في الأحلام على مدار الحياة التفاعل المعقد بين نمو الدماغ، وبنية النوم، والنضج المعرفي العاطفي". يمكن لكل شيء، من الذاكرة إلى جودة النوم، أن يؤثر على كيفية تجربتنا للأحلام وتداعياتها: "لا تحدد هذه العوامل مدى وضوح الأحلام أثناء النوم فحسب، بل تحدد أيضا مدى احتمال تذكرها عند الاستيقاظ".

كيف تتغير الأحلام مع التقدم في السن

أجرى الباحث في مجال النوم، ديفيد فولكس، البحث الأساسي حول كيفية أحلام الأطفال من سبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضي. ووفقا لبحثه، تميل أحلام الشباب إلى أن تكون واضحة نسبيا – فهي تتضمن حيوانات وأشياء ثابتة وتفاعلات بسيطة. (ومع ذلك، تنطوي الأبحاث المتعلقة بأحلام الأطفال على تعقيدات لأن النتائج تعتمد على قدرة كل طفل على فهم ماهية الأحلام وكيفية نقلها إلى الآخرين).

في مرحلة المراهقة، تميل الأحلام إلى أن تصبح أكثر تواترا وأكثر وضوحا مما كانت عليه في الطفولة، مما يعكس التغييرات العديدة التي نمر بها في حياتنا اليقظة. بينما يبلغ المراهقون الأصغر سنا عن أحلام تتعلق بالسقوط والمطاردة ومواجهة الوحوش أو الحيوانات، يعيد المراهقون الأكبر سنا تجربة ضغوط المدرسة.

في مرحلة البلوغ، عادة ما تصبح الأحلام أكثر رتابة. وجدت إحدى الدراسات أن البالغين وكبار السن يحلمون بالوصول إلى مكان ما متأخرا و"محاولة القيام بشيء ما مرارا وتكرارا" أكثر من الفئات العمرية الأخرى. لا تزال الأحلام الغريبة والكوابيس تحدث، لكن عدوانية المراهقة تبدأ في التلاشي، ويبدأ تعقيد الأحلام في عكس حياتنا اليقظة بشكل أكبر.

تشير الدراسات إلى أنه في سن الشيخوخة، لا يميل الناس إلى الإبلاغ عن رؤية الكثير من الأحلام. كما يعاني الكثيرون من "الأحلام البيضاء"، حيث يتذكرون حلما لكنهم غير متأكدين تماما مما حدث خلاله. في حين أن بعض هذا يمكن تفسيره بانخفاض جودة النوم الذي يميل كبار السن إلى تجربته، فإن الكثير من هذا التغيير -كما هو الحال مع الأحلام في جميع الأعمار- يتعلق بالقدرة على تذكر ما رأيناه في نومنا بدقة ووصف.

هل تكشف الأحلام حقا عن أعمق أسرارنا؟

صرح مايكل شريدل، رئيس مختبر النوم في المعهد المركزي للصحة العقلية في ألمانيا، لموقع لايف ساينس: "يعرف الحلم بأنه تجارب ذاتية تحدث أثناء النوم. ما نحصل عليه هو مجرد حلم أو تقرير حلم، وهو استرجاع لتلك التجارب التي حدثت أثناء النوم".

في نهاية الحياة، وأثناء عملية الموت، غالبا ما يبلغ الناس عن رؤية أحبائهم الراحلين ويتذكرون رؤى حزم أمتعتهم والاستعداد لرحلة في أحلامهم. وقد وجدت دراسات أجريت على مرضى دور الرعاية أن هذه الأحلام غالبا ما تكون مريحة وتريح الناس، مما يعكس التأمل الذي يحدث غالبا في نهاية الحياة.