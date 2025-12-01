ما ‫أسباب تنميل الأطراف؟

يندرج تنميل الأطراف ضمن المتاعب ‫الصحية الشائعة، وفي بعض الأحيان يرجع إلى وضعية الجلوس الخاطئة، وفي ‫أحيان أخرى ينذر بمشكلة صحية خطيرة مثل اضطرابات سريان الدم.

‫أسباب بسيطة

‫وقالت طبيبة الأعصاب الألمانية البروفيسورة كلاوديا زومر إن تنميل ‫الأطراف له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحة أن ‫الأسباب البسيطة تتمثل في النوم غير المريح أو الجلوس متربعا لمدة ‫طويلة.

‫ويعد تنميل الأطراف حالة شائعة لدى كبار السن، عادة في سن الـ50 ‫تقريبا، وذلك لأن النسيج الضام يصبح أقل صلابة مع التقدم في السن.

‫وفي حالة الأسباب البسيطة، يمكن التخلص من تنميل الأطراف من خلال الحركة ‫وتمديد الأطراف.

‫اضطرابات الدورة الدموية

‫ومن جانبه، أشار اختصاصي جراحة الأوعية الدموية الألماني البروفيسور ‫ألكسندر أوبرهوبر إلى أن استمرار الشعور بتنميل الأطراف ينذر بمشكلة ‫صحية خطيرة مثل اضطرابات الدورة الدموية، التي تحدث بسبب تجلط الدم أو ‫تكلس الشرايين، حيث لا تتلقى العضلات تدفقا كافيا من الدم وتتعرض ‫الأعصاب للتلف ببطء.

‫ويمكن تقليل خطر الإصابة باضطرابات الدورة الدموية الخطيرة من خلال ‫اتباع نمط حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية، أي تقليل استهلاك اللحوم ‫الحمراء بشكل خاص، مع التركيز على مطبخ البحر الأبيض المتوسط، أي تناول ‫الكثير من البقوليات والخضروات والفواكه والمكسرات، بالإضافة إلى ‫الإقلاع عن التدخين والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

‫الانزلاق الغضروفي

‫وقد يشير تنميل الأطراف أيضا إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي، الذي ‫يحدث عندما يضغط نسيج القرص على الأعصاب. وإذا تأثرت الفقرات العنقية، ‫فسيظهر ذلك في اليدين و/أو الأصابع. أما إذا تأثرت الفقرات القطنية، ‫فتظهر الاضطرابات الحسية في الأرداف و/أو الساقين.

‫متلازمة النفق الرسغي في اليد

‫كما قد يرجع تنميل الأطراف إلى متلازمة النفق الرسغي في اليد، التي ‫تحدث غالبا بسبب الإجهاد المفرط على المعصم، على سبيل المثال بسبب العمل ‫على الحاسوب.

‫‫وأوضحت طبيبة الأعصاب الألمانية زومر أن العصب المتوسط يمر عبر النفق ‫الرسغي، وهو الممر بين اليد والساعد. وإذا لم تكن هناك مساحة كافية، فلن ‫تصل إشاراته إلى اليد بشكل صحيح. وغالبا ما تشعر أصابع الإبهام والسبابة ‫والوسطى، على وجه الخصوص، بوخز أو خدر أو ألم.

‫شلل العصب الزندي

‫وأشار البروفيسور أوبرهوبر إلى أن أسباب تنميل الأطراف تشمل أيضا “شلل ‫العصب الزندي” المعروف أيضا باسم “شلل راكب الدراجة”، حيث يتأثر راكبو ‫الدراجات على الطرق بشكل خاص، إذ يمكن أن يؤدي تثبيت مقود الدراجة في ‫وضعية معينة إلى الضغط على العصب الزندي في الذراع، مما قد يؤدي إلى تلف ‫طويل الأمد.

‫ويتأثر إصبعا البنصر والخنصر بصفة خاصة. ويمكن أن يساعد ضبط مقود ‫الدراجة بشكل صحيح والفرامل المنتظمة وارتداء القفازات المبطنة جيدا في ‫تجنب الإصابة بهذه الحالة.