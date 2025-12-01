‫اليقطين مفيد لعملية التمثيل الغذائي

أورد موقع "أبونيت.دي" أن اليقطين ‫(القرع) يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه غني بالبوتاسيوم، الذي يتمتع ‫بأهمية لضغط الدم الصحي.

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن اليقطين ‫يحتوي أيضا على البيتا كاروتين، موضحا أن الجسم يحول البيتا كاروتين إلى ‫فيتامين (أ)، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والجهاز المناعي.

ويزخر اليقطين أيضا بمضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهابات والشيخوخة، ‫وكذلك بالألياف الغذائية، التي تدعم صحة الأمعاء، كما ثبت أنها تحمي من ‫أمراض القلب والسكري.

‫وبالإضافة إلى ذلك، لا يرفع اليقطين مستويات السكر في الدم بسرعة، وهو أمر مفيد لعملية التمثيل الغذائي (الأيض).