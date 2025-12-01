اليقطين مفيد لعملية التمثيل الغذائي
Published On 1/12/2025|
آخر تحديث: 17:18 (توقيت مكة)
أورد موقع "أبونيت.دي" أن اليقطين (القرع) يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه غني بالبوتاسيوم، الذي يتمتع بأهمية لضغط الدم الصحي.
وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن اليقطين يحتوي أيضا على البيتا كاروتين، موضحا أن الجسم يحول البيتا كاروتين إلى فيتامين (أ)، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والجهاز المناعي.
ويزخر اليقطين أيضا بمضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهابات والشيخوخة، وكذلك بالألياف الغذائية، التي تدعم صحة الأمعاء، كما ثبت أنها تحمي من أمراض القلب والسكري.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يرفع اليقطين مستويات السكر في الدم بسرعة، وهو أمر مفيد لعملية التمثيل الغذائي (الأيض).
المصدر: الألمانية