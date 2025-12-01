السعال الديكي يهدد حياة طفلك الرضيع

قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات ‫بألمانيا إن السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى تنتقل عبر ‫الرذاذ الناجم عن العطس والسعال.

‫وأضافت اللجنة أن الرضع دون سن 6 أشهر أكثر عرضة للإصابة بالسعال ‫الديكي، مشيرة إلى أن المرض قد يتخذ مسارا خطيرا في بعض الحالات؛ حيث ‫إنه قد يسبب كسورا في الضلوع أو التهابا رئويا.

‫كما قد يصاب الأطفال الصغار بتشنجات أو توقف تنفسي أو حتى تلف دماغي، ‫فضلا عن أن نحو واحد بالمائة من الأطفال المصابين دون سن 6 أشهر ‫يموتون نتيجة لهذا المرض.

ولتجنب هذه الأخطار الجسيمة، شددت اللجنة على أهمية تلقي التطعيم ضد ‫السعال الديكي في بداية الثلث الثالث من الحمل (ابتداء من الأسبوع ‫الـ28 من الحمل)، مشيرة إلى أنه في حالة الولادة المبكرة يجب ‫تقديم موعد التطعيم إلى الثلث الثاني من الحمل؛ حيث يسمح ذلك بنقل ‫الأجسام المضادة الواقية إلى الجنين في الرحم.

‫كما يعد التطعيم مهما أيضا للأشخاص الذين يكونون على اتصال وثيق بالطفل ‫بعد ولادته مثل الأب والأشقاء والأجداد ومقدمي الرعاية، وذلك لوقايته من ‫الإصابة بالعدوى.

‫ويراعى ألا يتجاوز عمر آخر لقاح عشر سنوات، علما بأنه عادة ما تتحقق ‫الحماية الكاملة بعد أسبوعين من تلقي جرعة معززة من اللقاح.